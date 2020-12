Successivamente alle 14.30 l’assessore Giampedrone sarà in Comune ad Albenga (Sala consiliare) con il sindaco Riccardo Tomatis per presentare gli interventi contro il dissesto idrogeologico, finanziati da Regione Liguria sul Rio Fasceo e sul Rio Carendetta.

Alle 11 l’assessore Giampedrone, insieme ai tecnici della Protezione civile regionale, sarà a Rocchetta Nervina per la presentazione del ripristino della strada provinciale danneggiata a seguito del maltempo dello scorso autunno e della contestuale rimozione del ponte provvisorio installato per ovviare all’isolamento della popolazione. Al sopralluogo sarà presente il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, il sindaco di Rocchetta Nervina Claudio Basso e il presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo.

Genova / Albenga | Domani, mercoledì 16 dicembre, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone effettuerà un sopralluogo nel ponente ligure per presentare gli interventi finanziati da Regione Liguria per ripristinare i danni del maltempo dello scorso autunno.

