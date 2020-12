Covid, in Liguria scesi a 859 i ricoveri in ospedale; positivi il 6,15% dei 4.277 tamponi molecolari

Genova | Sono 263 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 6,15% dei 4.277 tamponi molecolari effettuati (ieri: 7,22%). Per quanto riguarda le province di residenza dei nuovi positivi il numero dei casi risulta essere: Imperia (Asl 1): 22; Savona (Asl 2): 49; Genova: 142 (di cui Asl 3: 108 e Asl 4: 34); La Spezia (Asl 5): 46; non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 8.489 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -294 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 859 (-28 rispetto a ieri), con 77 casi in cura nella terapia intensiva (-7); le persone in isolamento domiciliare sono invece 7.610, ovvero 268 meno di ieri. Ci sono poi anche 6.893 sorveglianze attive (contatti di positivi): Asl1 = 1.613; Asl2 = 476; Asl3 = 3.379; Asl4 = 647; Asl5 = 778. Sono state confermate ancora 22 morti avvenute in questi ultimi giorni in Liguria; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 2649. I guariti da inizio emergenza risultano essere 44.149 (+535 rispetto a ieri).



CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA Differenza rispetto a ieri SAVONA 992 21 LA SPEZIA 1.411 -53 IMPERIA 724 -41 GENOVA 4.701 -202 Residenti fuori Regione/Estero 260 -3 altro/in fase di verifica 401 -16 TOTALE 8.489 -294

Media intensità + Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 859 77 -28 ASL1 83 5 -3 ASL2 94 13 -7 San Martino 236 27 0 Ospedale Evangelico 13 2 -2 Ospedale Galliera 128 7 -6 Ospedale Gaslini 7 0 2 ASL 3 Villa Scassi 96 8 -7 ASL4 Sestri Levante 92 5 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 Sarzana 103 9 -5 ASL5 Spezia 6 1 0

Gli ultimi 22 decessi (da / o per complicanze) covid confermati in Liguria data decesso sesso età luogo decesso 28/11/2020 M 67 ASL 3 – Villa scassi 28/11/2020 M 49 ASL 3 – Villa scassi 28/11/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 30/11/2020 M 91 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 06/12/2020 M 87 ASL 3 – Villa scassi 07/12/2020 F 101 ASL 2 – Ospedale San Paolo 07/12/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Lavagna 08/12/2020 M 74 ASL 5 – Ospedale La Spezia 08/12/2020 F 92 ASL 3 – Villa scassi 10/12/2020 F 82 ASL 5 – Ospedale Sarzana 10/12/2020 M 72 San Martino 10/12/2020 M 70 San Martino 10/12/2020 F 64 San Martino 10/12/2020 M 74 San Martino 10/12/2020 F 91 San Martino 10/12/2020 F 90 ASL 3 10/12/2020 F 76 ASL 3 – Villa scassi 11/12/2020 M 89 San Martino 11/12/2020 M 91 San Martino 11/12/2020 M 86 San Martino 11/12/2020 M 81 San Martino 11/12/2020 M 86 San Martino