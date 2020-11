Covid, Liguria: positivi il 9,58% dei 4.740 tamponi effettuati; confermate altre 25 morti

Genova | Il Liguria migliora in modo abbastanza costante la situazione ospedaliera e da domenica la regione rientrerà in zona gialla, in attesa che il presidente Conte firmi il nuovo Dpcm “natalizio” che regolerà le norme anti-covid a partire dal 4 dicembre. Stando all’ultima “fotografia” fornita da Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – elaborata ieri (27 novembre) risultano occupati per covid il 49% dei posti in terapia intensiva (TI) e il 55% dei posti letto disponibili per l’area non critica (reparti malattie infettive, medicina generale e pneumologia). Tra i dati più negativi del mese resterà quello luttuoso della mortalità: il numero dei decessi a novembre è salito quasi a 600, avvicinando i picchi della prima ondata pandemica. (effe)

I dati del bollettino di oggi. Sono 454 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 9,58% dei 4.740 tamponi effettuati (ieri: 10,95%): Asl1: 46 (6 contatto di caso confermato, 39 attività screening, 1 settore sociosanitario), Asl2: 60 (15 contatto caso confermato, 44 attività screening, 1 settore sociosanitario), Asl3: 255 (59 contatto caso confermato, 194 attività screening, 2 settore sociosanitario), Asl4: 9 (attività screening), Asl5: 84 (20 contatto caso confermato, 62 attività screening, 2 settore sociosanitario).

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 12.793 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -283 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 1.085 (-43 rispetto a ieri), con 117 casi in cura nella terapia intensiva (+8); le persone in isolamento domiciliare sono invece 11.640, ovvero 243 meno di ieri. Ci sono poi anche 10.150 sorveglianze attive (contatti di positivi): Asl1 = 2.661; Asl2 = 1.325; Asl3 = 4.529; Asl4 = 933; Asl5 = 702. Sono state confermate ancora 25 morti avvenute in questi ultimi giorni in Liguria; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 2361. I guariti da inizio emergenza risultano essere 35.857 (+712 rispetto a ieri).



CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA Differenza rispetto a ieri SAVONA 1363 -17 LA SPEZIA 1968 -46 IMPERIA 1209 -41 GENOVA 7415 -163 Residenti fuori Regione/Estero 264 -4 altro/in fase di verifica 574 -12 TOTALE 12.793 -283

Media intensità + Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1085 117 -43 ASL1 108 14 -10 ASL2 109 16 1 San Martino 299 37 -4 Evangelico 53 8 -7 Ospedale Galliera 140 10 -8 Ospedale Gaslini 8 0 0 ASL 3 Villa Scassi 128 14 -14 ASL 3 Gallino 8 0 -1 ASL4 Sestri Levante 103 7 2 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL5 Sarzana 122 8 -2 ASL5 Spezia 5 3 0