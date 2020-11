Liguria Consiglio regionale straordinario sanità, approvati OdG dei gruppi Pd, lista Sansa, M5S e Linea condivisa

Genova | Via libera ai due tavoli regionali di confronto (uno che vede il coinvolgimento di sindacati, categorie, politica e corpi intermedi, l’altro sullo specifico tema degli anziani e delle fragilità, per combattere la solitudine), ma anche semaforo verde ai test sierologici nelle farmacie convenzionate, allo smart working, all’aumento del personale delle croci e delle pubbliche assistenze grazie alla misura 6 di Garanzia Giovani, agli interventi sul tpl, come l’utilizzo di bus privati e turistici per il mantenimento dell’obiettivo di capienza inferiore al 50%, ma anche alle misure sanitarie ed economico-sociali come nuove assunzioni e stabilizzazioni del personale medico, infermieristico e sanitario, il rafforzamento del tracciamento e della raccolta dei dati e la possibilità di un Fondo Ristori regionale, per le categorie più colpite, che integri le misure nazionali.

Sono stati approvati tutti all’unanimità gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni, nel corso del Consiglio regionale straordinario sulla sanità e l’emergenza Covid 19, che si è tenuto oggi, in prosecuzione della seduta iniziata martedì. Le proposte avanzate dai gruppi del Partito Democratico, Lista Sansa, Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa ora si sono trasformate in un impegno per la Giunta ligure. “Siamo soddisfatti del risultato della seduta odierna – spiegano i consiglieri regionali di opposizione – è stata l’occasione per un confronto concreto, su una serie di proposte importanti per affrontare questa seconda ondata del Covid 19. Uno spirito di collaborazione fra maggioranza e minoranza, che va nella direzione giusta”.