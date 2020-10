Coronavirus: 585 i nuovi positivi in Liguria, 132 in provincia di Savona

Genova |Sono 585 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, l’11,35% dei 4.980 tamponi effettuati (ieri: 8,39%): 35 in Asl1; 139 in Asl2; 370 in Asl3; 11 in Asl4; 30 in Asl5.

Per la Liguria questo dunque il quadro complessivo dei differenziali rispetto a ieri: attualmente sono 5.943 le persone certificate come pazienti positivi, 485 più di ieri.

Nel complesso i pazienti ricoverati in ospedale attualmente in Liguria sono 379, trentasette più di ieri, con 32 casi in cura nella terapia intensiva (+6). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 2.862, novantuno più di ieri; 4108 sono invece i soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 701; ASL2: 1198; ASL3: 1274; ASL4: 321; ASL5: 614). Sono stati confermati 6 morti a Genova e Sanremo; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi in Liguria sono stati 1632.

PROVINCIA CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA



Differenza rispetto a ieri



SAVONA 493 +118 LA SPEZIA 861 -1 IMPERIA 358 +39 GENOVA 3.670 +304 Residenti fuori Regione/Estero 168 +7 altro/in fase di verifica 393 +18 TOTALE 5.943 (+485)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 379 32 37 ASL1 22 0 3 ASL2 29 3 3 Ospedale Policlinico San Martino 117 14 24 Ospedale Galliera 43 4 0 Ospedale Gaslini 21 0 1 ASL 3 Villa Scassi 59 4 2 ASL4 Sestri Levante 27 0 1 ASL4 Lavagna 5 0 1 ASL5 Sarzana 55 7 2 ASL5 Spezia 1 0 0