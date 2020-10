Coronavirus: 176 i nuovi positivi in Liguria; 220 i pazienti ricoverati in ospedale

Genova | Coronavirus: sono 176 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, con 3.726 tamponi effettuati: 11 in Asl1, 13 in Asl2, 131 in Asl3, 4 in Asl4, 17 in Asl5. Per la Liguria questo dunque il quadro complessivo dei differenziali rispetto a ieri: attualmente sono 3.721 le persone certificate come pazienti positivi, 126 più di ieri.

Nel complesso i pazienti ricoverati in ospedale attualmente in Liguria sono 220, diciannove più di ieri, con 24 casi in cura nella terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.812, ottantotto più di ieri; 3460 sono invece i soggetti in sorveglianza attiva. Sono morti un uomo di 77 anni (il 5/10 all’ospedale di Sanremo) e una donna di 93 anni (il 06/10 all’ospedale di Sarzana); i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 1614.

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 257 LA SPEZIA 1.007 IMPERIA 241 GENOVA 1.807 Residenti fuori Regione/Estero 117 altro/in fase di verifica 292 TOTALE 3.721