Coronavirus Liguria: 1140 i positivi, 18 gli ospedalizzati

Genova / Savona | Il cluster di Savona è in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi. In Liguria i 7 nuovi casi covid positivi si riferiscono a: 3 famigliari di caso confermato (rientro da Parigi) ASL 1, Pigna; tutti lavorano in un ristorante ora chiuso, e sono in corso attività e indagini epidemiologiche. Gli altri: 2 di Asl 2 contatti di caso, 1 da PS Galliera e 1 in Asl 5 da attività ambulatoriale.

Nel riepilogo generale dei dati Alisa sono 1140 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 9 meno di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1568. Secondo il riepilogo del Ministero della Sanità, il quadro epidemiologico in Liguria oggi si riassume così:

Ricoverati con sintomi 18 Terapia intensiva 0 Totale ospedalizzati 18 Isolamento domiciliare 189 Totale positivi 207 Variazione totale positivi 7 Nuovi positivi 7 Dimessi/Guariti 8.475 Deceduti 1.568 Casi totali 10.250 Tamponi 195.342

LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA:

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.768.393 casi positivi segnalati: Regno Unito (306 293), Spagna (302 814), Italia (248 419), Germania (212 022), Francia (192 334), Svezia (81 181), Belgio (70 555), Paesi Bassi (55 955), Romania (55 241), Portogallo (51 681), Polonia (48 149), Irlanda (26 253), Austria (21 472), Repubblica ceca Danimarca (14 073), Bulgaria (12 159), Norvegia (9 333), Finlandia (7 483), Lussemburgo (6 917), Croazia (5 318), Grecia (4 855), Ungheria (4 553) ), Slovacchia (2 368), Slovenia (2 190), Lituania (2 137), Estonia (2 091), Islanda (1 918), Lettonia (1 249), Cipro (1 180), Malta (825) e Liechtenstein (89). | Stamattina risultavano segnalati 183.050 decessi: Regno Unito (46 299), Italia (35 171), Francia (30 296), Spagna (28 498), Belgio (Belgio ( 9 852), Germania (9 168), Paesi Bassi (6 150), Svezia (5 747), Romania (2 480), Irlanda (1 763), Portogallo (1 739), Polonia (1 738), Austria (719), Danimarca (616), Ungheria (598), Bulgaria (404), Cechia (383), Finlandia (331), Norvegia (256), Grecia (209), Croazia (154), Lussemburgo (118), Slovenia (118), Lituania (80), Estonia (63), Lettonia (32), Slovacchia (29), Cipro (19), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).