Savona / Albenga: saldi in linea con le attese al Gabbiano e alle Serre

Albenga / Savona | Risultati in linea con le attese nei Centri Commerciali di Coop Liguria in provincia di Savona, al Gabbiano e alle Serre di Albenga, nel primo giorno di saldi.

Al Gabbiano di Savona la media è un 10% di vendite in più rispetto ai sabati del post lock down, con abbigliamento, settore sportivo e calzature, i settori più gettonati. Una media destinata a salire leggermente nelle ultime ore della giornata con il ritorno dal mare.

“Un dato positivo anche alla luce del fatto che per ristimolare la partenza dei consumi, dopo il lockdown, molti negozi hanno effettuato diverse promozioni in queste settimane” sottolinea il direttore del Centro Commerciale Il Gabbiano, Matteo Gallieri.

Alle Serre di Albenga afflusso rilevante nelle prime tre ore di apertura, quindi il calo fisiologico nel pomeriggio e nuovi clienti verso le ore meno calde. “Molti operatori hanno espresso soddisfazione per questa giornata, i risultati in alcuni casi sono anche superiori alle attese, la giornata migliore da quando siamo ripartiti – spiega Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale -. Tutte le procedure , mantenute e rafforzate in queste settimane, hanno permesso di gestire l’accesso in sicurezza in tutti i momenti di punta della giornata. Dobbiamo ringraziare i clienti per aver seguito, anche in questo primo giorno di saldi, tutte le regole che fanno riferimento alle normative vigenti e al senso civico comune”.

I due Centri Commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Savona contano 86 negozi in totale. Con complessivi 2200 parcheggi. E tutte le misure per garantire la sicurezza della clientela: dalla misurazione della temperatura al controllo tecnologico delle entrate e delle uscite per evitare assembramenti.