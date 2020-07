Coronavirus Liguria: 1162 positivi; in provincia di Savona sono 123

Genova / Roma | Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 1162le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, cinque più di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza sono 1565.

Ad oggi sono 56 i positivi correlati al contagio nato al ristorante Best Sushi di Savona, tre in più rispetto a ieri (due clienti e contatto). In totale sono 45 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’ASL2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Eseguiti circa 1400 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1020: si attendono i risultati dei tamponi prelevati ieri, lunedì 20. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21. Le persone in isolamento cautelativo sono 1500; cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10117 12 *— TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1265 1 *— TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8852 11 *— TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1162 5

Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 123; La Spezia 25; Imperia 91; Genova 775; Residenti fuori Regione/Estero 54; altro/in fase di verifica 94. Per via del nuovo focolaio individuato nei giorni scorsi a Savona, continuano a crescere il numero di soggetti in sorveglianza attiva che, 303 più di ieri, sono ora 1233 (ASL1: 21; ASL2: 831; ASL3: 240; ASL4: 61; ASL5: 80). I test effettuati fino ad oggi sono 173.705 (ossia 1454 più di ieri).

I pazienti ricoverati in ospedale attualmente sono invece 29, uno più di ieri; non risultano pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 161 (quattro più di ieri). Da inizio emergenza, i guariti con due test consecutivi negativi sono 7390 (sette più di ieri).

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 29 0 1 ASL1 9 0 0 ASL2 7 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 2 0 0 Ospedale Galliera 1 0 0 ASL3 globale 7 0 0 ASL 3 Villa Scassi 7 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL5 1 0 0

LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA: Aggiornamento casi Covid-Aggiornamento casi Covid-

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati 16,30), indicavano 1.634.446 casi positivi segnalati: Regno Unito (295 372), Spagna (264 836), Italia (244 624), Germania (202 345), Francia (176 754), Svezia (78 048), Belgio (64 094), Paesi Bassi (51 910), Portogallo (48 771), Polonia (40 383), Romania (38 139), Irlanda (25 766), Austria (19 679), Repubblica ceca Danimarca (13 262), Norvegia (9 028), Bulgaria (8 929), Finlandia (7 340), Lussemburgo (5 605), Croazia (4 370), Ungheria (4 347), Grecia (4 012 ), Estonia (2 021), Slovacchia (1 980), Slovenia (1 953), Lituania (1 947), Islanda (1 839), Lettonia (1 192), Cipro (1 038), Malta (677) e Liechtenstein (87). | Stamattina risultavano segnalati 180.702 decessi: Regno Unito (45 312), Italia (35 058), Francia (30 177), Spagna (28 422), Belgio (Belgio( 9 805), Germania (9 090), Paesi Bassi (6 136), Svezia (5 639), Romania (2 038), Irlanda (1 753), Portogallo (1 691), Polonia (1 627), Austria (711), Danimarca (611), Ungheria (596), Cechia (359), Finlandia (328), Bulgaria (308), Norvegia (255), Grecia (195), Croazia (122), Lussemburgo (111), Slovenia (111), Lituania (80), Estonia (69), Lettonia (31), Slovacchia (28), Cipro (19), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).