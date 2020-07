“Conversazione su Tiresia”: un omaggio ad Andrea Camilleri

Genova | Un omaggio ad Andrea Camilleri nel primo anniversario della scomparsa; a Genova il film “Conversazione su Tiresia” sarà proiettato venerdì 17 luglio alle ore 18 nella Sala Munizioniere di Palazzo Ducale.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio 2019 a Roma, il Piccolo Teatro di Milano e i Teatri Nazionali italiani – il Teatro Stabile di Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione, il Teatro della Toscana, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile di Napoli – rendono omaggio alla figura del grande scrittore siciliano, nato a Porto Empedocle nel 1925, con la proiezione in contemporanea del film Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri, prodotto da Palomar e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno del 2018, con la regia di Roberto Andò.

«Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi storie e personaggi. L’invenzione più felice è stata quella di un commissario conosciuto ormai nel mondo intero. Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa volta a novant’anni, ho sentito l’urgenza di riuscire a capire cosa sia l’eternità e solo venendo qui posso intuirla, solo su queste pietre eterne». Comincia con queste parole Conversazione su Tiresia, un racconto mitico, scritto e narrato sul palco da Andrea Camilleri, che “cunta” la storia dell’indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore.

Quella serata indimenticabile del 2018, a cura di Valentina Alferj, diventata poi un film con la regia di Roberto Andò e Stefano Vicario e le musiche dal vivo di Roberto Fabbriciani, proiettato come evento speciale al cinema per soli tre giorni nel novembre del 2018, verrà ora riproposto al pubblico teatrale di tutta Italia, ulteriore evento speciale dedicato ad uno dei protagonisti della cultura italiana, saggista, sceneggiatore, regista, drammaturgo, scrittore, insignito nel 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della medaglia di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica.

Ma è soprattutto la grande passione per la recitazione, la regia e la drammaturgia teatrali che hanno fin dall’inizio caratterizzato la formazione e gli interessi dello scrittore, a motivare l’omaggio del 17 luglio prossimo da parte dei Teatri Nazionali, in un momento in cui il teatro necessita di affermare il suo ruolo e la sua funzione culturale, sociale e civile, qui affidati a una delle sue più autorevoli e popolari voci

Il Teatro Nazionale di Genova – in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova – propone l’evento venerdì 17 luglio alle ore 18 nella Sala Munizioniere di Palazzo Ducale. Posti limitati. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (Info teatronazionalegenova.it e palazzoducale.genova.it ). Le informazioni su orari e luoghi delle proiezioni promosse nelle diverse città sono disponibili sui siti istituzionali dei teatri che partecipano all’omaggio a Camilleri.