Traumfabrik, “Infinito breve”: le tavole illustrate di Alex Raso per l’Ospedale San Paolo di Savona

Savona / Celle Ligure | Traumfabrik, nello spirito della cooperazione e promozione sociale che da sempre contraddistingue il suo operato in collaborazione con Arci Savona, si impegna con una raccolta fondi per contribuire all’emergenza sanitaria corrente legata al Covid 19.

Il presidente dell’associazione Alex Raso si è reso disponibile a realizzare, per tutti coloro che faranno un’offerta liberale dell’importo di almeno 150,00 euro, una tavola illustrata su carta creata appositamente per l’occasione. Ogni singola tavola sarà montata in un video finale che illustrerà la favola dal titolo “Infinito breve” scritta proprio da Alex Raso e già disponibile in versione audio grazie alla voce dell’attore Fabrizio Matteini e alle musiche del violoncellista Andrea Serrapiglio che si sono generosamente resi disponibili all’iniziativa. Al termine del progetto e dell’emergenza sanitaria le opere originali saranno recapitate ai legittimi proprietari previa comunicazione di conferma via mail. Non sarà possibile scegliere il disegno. Il video sarà disponibile sui canali dell’associazione.

Per ottenere l’opera, è sufficiente inviare la prova dell’avvenuta offerta all’indirizzo e-mail traumfabrikgallery@libero.it insieme alle generalità necessarie per l’invio (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) e inserendo tassativamente nell’oggetto la dicitura “Traumfabrik a sostegno dell’emergenza Coronavirus”. Verrà rilasciata regolare ricevuta. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di presidi sanitari e prodotti monouso che saranno donati all’Associazione Cresci a favore dei reparti dell’Ospedale San Paolo di Savona in relazione al Covid-19, per sostenere le strutture sanitarie e rafforzare la terapia intensiva e sub-intensiva.

Per ricevere il disegno è necessario effettuare un’offerta liberale di almeno 150 euro con causale “Traumfabrik a sostegno dell’emergenza Coronoavirus” sul conto corrente intestato a:

ARCI TRAUMFABRIK APS

CF 92110710099

Via Aicardi 104R

17015 Celle Ligure (SV) Coordinate bancarie:

Banco BPM

IBAN: IT85H0503449360000000000528 per info: traumfabrikgallery@libero.it – mob: +39 370 3286203