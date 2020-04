Coronavirus: in Liguria 3772 persone positive; 595 i morti dall’inizio dell’emergenza

Genova | Sono 3772 persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri, e sono 595 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (39 più di ieri). I test effettuati sono 15.533 (486 più di ieri). Sono al domicilio 1812 persone (12 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 657 persone (17 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 180 (20 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali i pazienti ospedalizzati sono 1303 (12 più di ieri), di cui 162 in terapia intensiva (3 meno di ieri), così suddivisi: Asl1, 215 (di cui 24 in terapia intensiva); Asl2, 170 (di cui 29 in terapia intensiva); San Martino, 320 (di cui 41 in terapia intensiva); Evangelico, 61 (di cui 6 in terapia intensiva); Ospedale Galliera, 144 (di cui 13 in terapia intensiva); Gaslini, 3; Asl 3 Villa Scassi, 192 (di cui 23 in terapia intensiva); Asl3 Gallino Pontedecimo, 6; Asl3 Micone, 3; Asl4, 70 (di cui 9 in terapia intensiva); Asl5, 119 (di cui 17 in terapia intensiva). Ci sono inoltre 3147 persone in sorveglianza attiva (Asl1: 794; Asl2: 628; Asl3: 900; Asl4: 405; Asl5: 420).

LA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute: al momento sono 93.187 le persone che risultano positive al virus; ad oggi, in Italia sono stati 132.547 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.469 in Lombardia, 13.051 in Emilia-Romagna, 10.545 in Piemonte, 9.722 in Veneto, 5.301 in Toscana, 3.706 nelle Marche, 3.300 nel Lazio, 3.117 in Liguria, 2.698 in Campania, 2.115 in Puglia, 1.815 in Sicilia, 1.838 nella Provincia autonoma di Trento, 1.396 in Friuli Venezia Giulia, 1.425 in Abruzzo, 1.260 nella Provincia autonoma di Bolzano, 872 in Umbria, 819 in Sardegna, 722 in Calabria, 567 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 187 in Molise. Le persone guarite sono 22.837. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 16.523.

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO – secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina,tra le ore 6 e le 10), indicavano 582 554 casi positivi segnalati: Spagna (130 759), Italia (128 948), Germania (95 391), Francia (70 478), Regno Unito (47 806), Belgio (19 691), Paesi Bassi (16 627), Austria (11 983), Portogallo (11 278), Svezia (6 830), Norvegia (5 640), Irlanda (5 111), Repubblica Ceca (4 587)), Danimarca (4 369), Polonia (4 102), Romania (3 864), Lussemburgo (2 804), Finlandia (1 927), Grecia (1 735), Islanda (1 486), Croazia (1 182), Estonia (1 09 7), Slovenia (997), Lituania (811), Ungheria (744), Lettonia (533), Bulgaria (531), Slovacchia (485), Cipro (446), Malta (234) e Liechtenstein (78). Stamattina risultavano segnalati 47 741 decessi: Italia (15 889), Spagna (12 418), Francia (8 078), Regno Unito (4 934), Paesi Bassi (1 651), Belgio (1 447), Germania (1 434), Svezia (401), Portogallo (295), Austria (204), Danimarca (179), Irlanda (158), Romania (148), Polonia (94), Grecia (73), Repubblica ceca (67), Norvegia (58), Ungheria (38), Lussemburgo (36), Finlandia (28), Slovenia (28), Bulgaria (20), Croazia (15), Estonia (15), Cipro (14), Lituania (13), Islanda (4), Lettonia (1) e Liechtenstein (1).