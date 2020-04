Coronavirus, in Liguria 3177 le persone positive; 28 i deceduti che salgono a 488 dall’inizio dell’emergenza

Genova | Sono 3177 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 74 in più rispetto a ieri, e 28 sono i deceduti che salgono a 488 dall’inizio dell’emergenza. Le persone in sorveglianza attiva sono inoltre 3159 (ASL1: 699; ASL2: 648; ASL3: 901; ASL4: 422; ASL5: 489). Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali: 1292 sono gli ospedalizzati, di cui 172 in terapia intensiva; sono al domicilio 1366 persone (16 più di ieri); clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 519 persone (59 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 115 (20 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono I 1292 pazienti ospedalizzati sono così suddivisi: Asl1, 195 (21 in terapia intensiva); Asl2, 171 (di cui 31 in terapia intensiva); San Martino, 317 (di cui 44 in terapia intensiva); Evangelico, 69 (di cui 7 in terapia intensiva); Ospedale Galliera, 148 (di cui 16 in terapia intensiva); Gaslini, 3; Villa Scassi, 179 (di cui 24 in terapia intensiva); Asl3 globale, 186 (di cui 24 in terapia intensiva); Asl3 Gallino Pontedecimo, 7; Asl4, 71 (di cui 11 in terapia intensiva); Asl5, 132 (di cui 18 in terapia intensiva).

LA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute: al momento sono 83.049 le persone che risultano positive al virus; ad oggi, in Italia sono stati 115.242 i casi totali. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28540, in terapia intensiva 4053, mentre 50456 si trovano in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise. Sono 18.278 le persone guarite. I deceduti sono 13.915, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Monitoraggio Riepilogo Regione Liguria Ricoverati con sintomi 1.120 Terapia intensiva 172 Totale ospedalizzati 1.292 Isolamento domiciliare 1.368 Totale positivi 2.660 Variazione totale positivi 15 Nuovi positivi 122 Dimessi guariti 634 Deceduti 488 Totale casi 3.782 Tamponi 12.069

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO – secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina,tra le ore 6 e le 10), indicavano 455901 casi positivi segnalati: Italia (110 574), Spagna (102 136), Germania (73 522), Francia (56 989), Regno Unito (29 474), Belgio (13 964), Paesi Bassi (13 614), Austria (10 711), Portogallo (8 251), Svezia (447 Norvegia), 6 65), Repubblica Ceca (3 589), Irlanda (3 447), Danimarca (3 107), Polonia (2 554), Romania 2 460), Lussemburgo (2 319), Finlandia (1 446), Grecia (1 375), Islanda (1 220), Croazia (963), Slovenia (841), Estonia (779), Lituania (581), Ungheria (525), Lettonia (446) , Bulgaria (422), Slovacchia (400), Cipro (320), Malta (188) e Liechtenstein (72). Stamattina risultavano segnalati 32778 decessi: Italia (13 157), Spagna (9 053), Francia (4 032), Regno Unito (2 532), Paesi Bassi (1 173), Germania (872), Belgio (828), Svezia (239), Portogallo (187), Austria (146), Danimarca (104), Irlanda (85), Romania (85), Grecia (50), Polonia (43), Repubblica ceca (39), Norvegia (32), Lussemburgo (29), Ungheria (20), Finlandia (17), Slovenia (15), Bulgaria (10), Cipro (9), Lituania (8), Croazia (6), Estonia (5) e Islanda (2).