Alassio è Christmas Town

Alassio | Taglio del nastro virtuale per “Alassio Christmas Town” con la conferenza stampa / show che si è svolta stasera presso il Caffè Roma, per una scelta non casuale. “C’è la volontà di ripartire, di dare un segnale che la dolce vita alassina sta tornando” dice proprio chi dal Caffè Roma e dal celebre Muretto di Alassio è partita verso una sfolgorante carriera: Simona Ventura. La nota conduttrice televisiva non ha mai fatto mistero del suo amore per la Città del Muretto verso la quale è legata da “care amicizie, indissolubili ricordi e da un senso di gratitudine” che l’ha spinta, con il compagno Giovanni Terzi a coinvolgere il noto artista Marco Lodola in un allestimento artistico proprio sul Muretto.

“Il Giardino dei Sogni Luminosi” è infatti un percorso di 8 opere di uno dei più noti artisti della pop art dedicato proprio a Simona Ventura. “C’è una Miss – spiega lo stesso Lodola – e sicuramente c’è il riferimento a Simona, ma ci sono tanti colori e per me Simona è tutti questi colori, non è solo una Miss, è anche quello, ma sicuramente non solo quello”. “Io poi voglio cercare di portare luce e colori in tutte le città – prosegue con un pizzico di affettuosa ironia l’artista – e qui ho scoperto che nel calendario delle iniziative natalizie c’era un altro personaggio che invidio molto… Nick The Nightfly che ha appena festeggiato trent’anni di carriera radiofonica con una serie di concerti e che sarà il protagonista del Capodanno alassino. Lo invidio molto perchè io in realtà avrei voluto fare il musicista, poi ho seguito l’arte in un’altra delle sue espressioni”.

“Per me chiudere l’anno con un concerto ad Alassio e tra gli amici di Alassio – spiega un sempre sorridente Nick The Nighfly – è un vero sogno. Sono legato a questa città da tantissimi ricordi. Venivo qui con la famiglia, venivo a trovare amici, la stessa Luisella Berrino, collega di Radio Montecarlo”. “Lo scorso anno il capodanno sul Molo – spiega Massimo Parodi, presidente del Consiglio Comunale con delega agli Eventi – è stato uno straordinario successo, andato oltre ogni più ragionevole e ottimistica previsione. Quest’anno abbiamo scelto di aggiungere un grandissimo personaggio che verrà con la sua band e ripercorrerà con noi 30 anni di carriera musicale”.

“Sia chiaro – aggiunge Nick imbracciando il suo ukulele per cantare ‘Baby be yourself’ – non ho nessuna intenzione di farvi addormentare, la selezione musicale sarà studiata ad hoc per farvi ballare e divertire sulle note dei brani più famosi di tutti i tempi”.

“Presentiamo un Capodanno importante – Giovanni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria – in una della mete più ambite della Liguria, una delle immagini simbolo del mare d’inverno per un grande evento che sono sicuro attirerà tantissimi turisti come lo scorso anno. Gli eventi natalizi di Alassio danno l’idea di come la nostra terra sia ospitale, ricca di manifestazioni e piena di allegria in attesa del nuovo anno”. “In attesa di questa conferenza stampa – aggiunge Stefano Mai, assessore all’Agricoltura della Regione – sono stato coinvolto in un piccolo tour della città e ho avuto modo di scoprire anche La Fiera De.Co, le vere eccellenze della nostra terra, i prodotti a Denominazione Comunale di Origine. Ho anche assaggiato biscette e frittelle di mele: davvero gustosissime. Questi prodotti sono il nostro orgoglio”.

Si accende “Il Giardino dei Sogni Luminosi” si accende il palco sotto il Comune dove va in scena il primo degli spettacoli in programma: “Benvenuti ad Alassio Christmas Town, il Natale abita qui”.

