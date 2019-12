Treni, riapre la linea Savona – San Giuseppe di Cairo, via Ferrania

Savona / Cairo Montenotte | In via di conclusione i lavori per ripristinare completamente la viabilità ferroviaria savonese che dalla costa attraversa Val Bormida e Piemonte, fortemente danneggiata dalle frane dei giorni scorsi. Stamattina ha ripreso corso la linea ferroviaria Alessandria – San Giuseppe di Cairo Montenotte – Savona ed è stata ripristinata la piena velocità sulla linea San Giuseppe di Cairo – Savona via Altare. È invece prevista per mercoledì 4 dicembre la riapertura della linea Savona – San Giuseppe di Cairo, via Ferrania.

Per quanto riguarda domani (martedì 2 dicembre) la programmazione di Rfi è la seguente: tre collegamenti (regionali 10272, 10271 e 10291) percorrono l’intera tratta Acqui Terme – Savona utilizzando l’itinerario via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio. Quattro treni da e per Alessandria fanno capolinea a San Giuseppe (regionali 10279, 10284, 10287 e 10290), dieci collegamenti effettueranno servizio nella sola tratta Acqui Terme e Alessandria (10281, 10286, 10289, 10275, 10278, 10277, 10282, 10285 e 10288). I treni regionali 10274, 10292 e 10283 saranno cancellati.

I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme sono autorizzati da Trenitalia ad utilizzare i treni via Genova con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo. Sarà inoltre operativo un servizio integrativo organizzato con bus da Trenitalia a servizio delle località di Ferrania, Bragno e Santuario non raggiungibili via ferrovia:

San Giuseppe – Savona

partenza ore 6.52 con fermate a Bragno, Ferrania

partenza ore 17.22 con fermate a Bragno, Ferrania, Santuario

Savona – San Giuseppe

partenza ore 6.11 con fermate a Santuario, Ferrania, Bragno

partenza ore 8.08 con fermata a Bragno

partenza ore 13.30 con fermata a Bragno

partenza ore 18.11 con fermate a Santuario, Ferrania, Bragno

Savona – San Giuseppe – Acqui Terme

partenza ore 14.07 con fermate a Santuario, Ferrania, Bragno

partenza ore 16.11 con fermate a Santuario, Ferrania, Bragno