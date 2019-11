Piaggio, dalla commissione Difesa del Senato via libera a nuovi P180

Savona / Roma | Via libera in commissione Difesa al Senato all’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio e per l’ammodernamento di altri 19 velivoli. “È certamente un ulteriore passo in avanti nel processo di rilancio di Piaggio Aerospace”, ha commentato il Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, con una nota la notizia. “Ma non vogliamo abbassare la guardia, soprattutto in vista dell’imminente avvio della procedura di vendita dell’azienda, con la pubblicazione a breve del bando internazionale”.

Acquista il biglietto Sabato 14 dicembre al Teatro Chiabrera di SAVONA "Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij con il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta.

Dal Gruppo Pd in Regione Liguria soddisfazione e critiche rivolte “all’uinerzia del precedente Governo”: “Esprimiamo soddisfazione per il via libera in Commissione Difesa al Senato – relatore il senatore del Pd Vito Vattuone – all’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio (125,2 milioni) e all’ammodernamento di altri 19 velivoli sempre dell’azienda ligure (18,3 milioni). Dopo mesi di impasse la nuova maggioranza sta sbloccando la situazione, offrendo a Piaggio una prospettiva futura”.

Clicca le offerte Speciale tesori Nascosti. Non pensavi di trovarlo su Amazon? Offerte imperdibili: scoprite marchi e prodotti di qualità a prezzi ottimi (valido fino al 12 novembre 2019)

“Dopo che la Lega al Governo ha assistito senza colpo ferire all’evaporazione dei 766 milioni di euro messi a disposizione di Piaggio dal Governo Gentiloni e alla fuga del fondo d’investimento degli Emirati Arabi portando l’azienda in amministrazione straordinaria senza uno straccio di prospettive, ora per fortuna la nuova maggioranza, sbloccando le commesse per i P180 e per il drone P1hh, ha messo le basi per poter andare avanti. Il lavoro per il rilancio dell’azienda è ancora lungo, ma almeno ora si passa dalle parole (troppe) ai (primi) fatti” conclude la nota del Gruppo Pd in Regione Liguria.

Clicca l'offerta In promozione. Tempo di decorare! Luci e decorazioni natalizie per il tuo albero e la tua casa

Ultima revisione articolo: 12 Novembre 2019 alle 19:48