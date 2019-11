Reddito energetico regionale, Melis (M5S): “proposta in IV Commissione”

Savona / Genova | A settembre il Gruppo M5S, con primo firmatario Andrea Melis, ha depositato in Regione Liguria una proposta di legge per incrementare il cosiddetto “reddito energetico”. La proposta è oggi approdata alla IV Commissione dove lo stesso Melis l’ha illustrata ai colleghi del Consiglio regionale. “Il testo – spiega Melis – ha un obiettivo semplice e triplice: la riduzione delle emissioni gas serra tramite la diffusione di fonti energetiche alternative attraverso la generazione distribuita; l’abbattimento dei costi delle bollette energetiche dei beneficiari che verranno individuati fra coloro che sono soggetti più in difficoltà o che non avrebbero la possibilità di anticipare in toto il costo di un intero impianto; rendere autonomo o quasi il sistema di finanziamento della norma attraverso la vendita dell’energia autoprodotta il cui ricavo, dopo aver consentito l’abbattimento delle bollette energetiche, andrebbe a Regione Liguria che rimetterebbe a disposizione ulteriori fondi per ulteriori impianti”.

Secondo il consigliere regionale del M5S si tratta di “un esempio quindi di generazione distribuita dove il beneficiario dell’intervento diventa ‘prosumer’ (producer-consumer) e l’intervento pubblico genera una ricaduta concreta sia dal punto di vista economico che ambientale. Senza dimenticare le opportunità di lavoro per gli operatori del settore”. “Portare a casa questa legge – conclude Melis – consentirebbe dunque a far risparmiare le famiglie, favorire fondi aggiuntivi con cui Regione Liguria potrebbe promuovere la diffusione di impianti fotovoltaici e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea. Il settore green è in forte espansione e la nostra regione ha potenzialità di sviluppo importanti e tante imprese pronte a cogliere queste opportunità”.

IN BREVE | A settembre il Gruppo M5S, con primo firmatario Andrea Melis, ha depositato in Regione Liguria una proposta di legge per incrementare il cosiddetto “reddito energetico”. La proposta è oggi approdata alla IV Commissione. Melis “Portare a casa questa legge consentirebbe dunque a far risparmiare le famiglie, favorire fondi aggiuntivi con cui Regione Liguria potrebbe promuovere la diffusione di impianti fotovoltaici e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea”.

