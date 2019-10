Savona | Giovedì 10 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, in corso Italia, si terrà l’incontro Come valorizzare il territorio ligure attraverso una comunicazione efficace con Armando Ricci, formatore, autore del recente manuale “PowerPoint 2016. Viaggi in Liguria. Presentazioni di effetto per valorizzare un territorio” (Serel International-Stefano Termanini Editore, 2019). Interverranno l’autore Armando Ricci eLina Bortolai (docente di lingua inglese); coordinerà l’incontro Stefano Termanini, editore e giornalista.

Avere buone idee è fondamentale, ma non è tutto. “Le buone idee occorre sapere come presentarle, e apprendere a farlo nel modo migliore possibile. Quale che sia il nostro campo (il business, la scuola, l’università, ecc) PowerPoint ci aiuta a coinvolgere i nostri ascoltatori con presentazioni accattivanti e riuscite. Prendendo spunto dalla varietà di prodotti e di bellezze della Liguria, che viene eletta quale ‘banco di prova’, il manuale di Armando Ricci (formatore e docente di Informatica da quasi 25 anni) fornisce risposte pratiche e immediate per la comunicazione e la valorizzazione del territorio, ed è quindi rivolto a coloro che comunicatori professionisti oppure occasionali debbano cimentarsi con il vario e ormai immancabile campo della comunicazione efficace”.