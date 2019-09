Un bando per la vita: sclerodermia, Giornata del Ciclamino

Savona / Genova | La Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia – approderà in oltre 100 piazze italiane domenica 29 settembre per sostenere la ricerca contro la Sclerodermia, malattia rara, e favorirne la diagnosi precoce, unica arma per scoprire la patologia, anche anni prima che si manifesti.

Il ricavato dell’offerta dei ciclamini contribuirà a finanziare un Bando di Ricerca pubblico di 30.000 Euro, con tema libero sulla patologia, riservato a un giovane ricercatore sotto i 40 anni, e un progetto da 20.000 Euro da dedicare a borse di scambio per brevi periodi da suddividere tra le nove SclerodermaUnit promosse da GILS.

La Giornata del Ciclamino rappresenta per il GILS un’occasione fondamentale per diffondere conoscenza su una malattia ancora poco nota e favorirne, quindi, la prevenzione tramite una diagnosi precoce, decisiva ai fini della qualità della vita dei pazienti e della loro sopravvivenza. Per questo, anche per questa edizione, gli ospedali parteciperanno al progetto “Ospedali Aperti” con controlli e consulenze gratuiti dal 26 al 29 settembre, secondo la loro programmazione.

In Liguria, tutti i cittadini che hanno riconosciuto i primi sintomi potranno recarsi a Genova, presso l’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS – Pad. Ex isolamento Medicina Interna ad orientamento Immunologico, dove venerdì 27 settembre dalle 9:00 alle 12:00 il Prof. Francesco Puppo e il Prof. Giuseppe Murdaca saranno a disposizione per controlli gratuiti.

Oltre ai numerosi volontari presenti ai banchetti in tutta Italia, scenderanno in campo a sostegno dell’iniziativa anche i testimonial del GILS, Mara Maionchi, Lorenzo Cittadini, Vito Di Tano e Franco One. Tutte le piazze e gli ospedali coinvolti nel progetto si possono scoprire su www.sclerodermia.net o chiamando 800.080.266.

IN BREVE | La Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia – approderà in oltre 100 piazze italiane domenica 29 settembre per sostenere la ricerca contro la Sclerodermia. Il ricavato dell’offerta dei ciclamini contribuirà a finanziare un Bando di Ricerca pubblico di 30.000 Euro. In Liguria, tutti i cittadini che hanno riconosciuto i primi sintomi potranno recarsi a Genova, presso l’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS dove venerdì 27 settembre dalle 9:00 alle 12:00 il Prof. Francesco Puppo e il Prof. Giuseppe Murdaca saranno a disposizione per controlli gratuiti.