Albenga | Miglioramenti nella viabilità, partendo da via dei Mille. “Siamo nella fase sperimentale di questo progetto che ha un duplice obiettivo: quello di rendere meno fastidiosa la transitabilità dei veicoli e di garantire la sicurezza degli utenti della strada” dice l’assessore Mauro Vannucci.

Gli interventi che sono in fase di realizzazione vedono l’eliminazione di due dei quattro dossi presenti in via dei Mille (sarà lasciato il dosso ad inizio della via da Piazza Matteotti e quello situato nei pressi dell’incrocio di via Vittorio Veneto) inoltre verranno realizzati quattro segnali che indicano il limite di velocità dei 30 km/h. Allo stesso modo il segnale di limite dei 30 km/h sarà realizzato anche nei pressi della salita di Piazza Matteotti nei pressi della Stazione ferroviaria.

Conclude Vannucci: “Vorrei ringraziare in particolare l’Ispettore Capo Barbieri per la disponibilità e l’attenzione a questo tema che ci sta molto a cuore”. L’assessore Vannucci è voluto intervenire “ponendo particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che in questi primi mesi è stata fortemente potenziata al fine di migliorare la sicurezza stradale”.

IN BREVE | Inizia un progetto di studio per migliorare la viabilità ad Albenga, partendo da alcuni interventi in via dei Mille. “Siamo nella fase sperimentale di questo progetto che ha un duplice obiettivo: quello di rendere meno fastidiosa la transitabilità dei veicoli e di garantire la sicurezza degli utenti della strada” dice l’assessore Mauro Vannucci.