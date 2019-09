Contenziosi: la Camera di Commercio Riviere di Liguria in cerca di un avvocato

Albenga / Savona | La Camera di commercio Riviere di Liguria cerca un professionista cui affidare il patrocinio legale dell’Ente nell’ambito di due giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative. Più precisamente, l’incarico ha come oggetto lo studio e la predisposizione di tutti gli atti processuali necessari per la difesa in giudizio della Camera di Commercio in due contenziosi: il primo dinanzi alla Corte di Appello di Genova e il secondo dinanzi al Tribunale di Savona. Entrambi i processi vertono in ambito di contenziosi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981.

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso massimo di 10.600 euro, mentre gli eventuali costi di domiciliazione sono a carico del professionista incaricato. Possono inviare la propria proposta i professionisti (anche in forma di società tra avvocati) in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni; possesso di un’esperienza professionale documentata in ambito amministrativo; assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione; assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, con la Camera Riviere di Liguria; assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro la Camera di Commercio sia in nome proprio che in nome per conto, in qualità di difensore, di altre parti; assenza di condanne penali, anche in primo grado.

L’affidamento dell’incarico avverrà tramite comparazione valutativa tra i professionisti che abbiano fatto pervenire la propria candidatura con relativo preventivo economico unitamente alla documentazione richiesta, che dovrà essere inviata esclusivamente da indirizzo pubblico di posta certificata del professionista all’indirizzo istituzionale di posta certificata della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona cciaa.rivlig@legalmail.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2019 ed avere come oggetto “Proposta per affidamento di incarico di patrocinio legale.

