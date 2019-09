Genova | Sergio Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria, lunedì 9 settembre 2019 partecipa alla presentazione del libro “La casa rifugio a indirizzo segreto – 20 anni a Genova”, in programma alle ore 15 presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria (piazza De Ferrari).

L’appuntamento è organizzato dal Centro Per Non Subire Violenza Onlus. “Sono emozionato – dichiara Rossetti – perché fui promotore della prima convenzione del Comune di Genova con l’Udi (Unione Donne in Italia) per l’alloggio rifugio. All’epoca nessuno credeva che avremmo chiuso un accordo senza dire dove era ubicata la sede del servizio. Ma siccome i maschi non dovevano conoscere l’indirizzo della casa rifugio, non lo sapevo nemmeno io! Una grande storia di servizio al dolore e per il riscatto di tante donne. Grazie Udi”.

