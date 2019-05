Libera e Tavolo della legalità, Salvatore e DE FERRARI (M5S): “con gli studenti per dire no alla mafia”

Savona / Genova. La capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore, membro del Tavolo della Legalità, e il consigliere regionale Marco De Ferrari, erano presenti in mattinata al Teatro del Ponente di Voltri per la IV Giornata del “Codice etico per la scuola”, iniziativa promossa dal coordinamento genovese di “Libera” che proprio oggi presenta i lavori svolti dalle 17 classi dei quattro Istituti Comprensivi di Prà, Sestri Est, Campomorone e Quezzi, per il “Muro della Memoria” dedicato alle giovani vittime delle mafie sulla fascia di rispetto di Prà, inaugurato il 14 maggio 2018 dal magistrato Giancarlo Caselli. “Il nostro ‘no’ alla mafia a 360°” dichiarano i due consiglierei regionali del M5S Alice Salvatore e Marco De Ferrari: ”dall’educazione scolastica, con le lodevoli iniziative di ‘Libera’ sempre in prima fila per far sentire la propria voce, ai tavoli regionali dove prende corpo il confronto con i cittadini attraverso i rappresentanti della società civile, degli enti locali, dei sindacati del lavoro e degli ordini professionali. Tutti allo stesso tavolo e senza gerarchie per parlare di contrasto e prevenzione alla mafia e alla criminalità organizzata. Una giornata importante non solo per la Liguria, che dalla prossima legislatura avrà una Commissione d’inchiesta antimafia permanente: oggi è il 27esimo anniversario della strage di Capaci”.

