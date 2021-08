Gli appuntamenti sono per giovedì 12 e domenica 15 agosto dalle ore 20 alle ore 23 presso le tensostrutture allestite nel piazzale antistante il centro medico di via della Chiusetta ad Alassio.

