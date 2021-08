Toti: “Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino”

“Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino. Grazie a questo il lieve aumento dei positivi al Covid-19 registrato anche oggi non sta determinando alcun impatto significativo sulle ospedalizzazioni”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia sul territorio. Sono infatti sostanzialmente stabili gli ospedalizzati, 44 in tutta la Liguria (uno in più rispetto a ieri) ma con 3 ricoverati in più terapia intensiva.

“Per evitare le conseguenze, anche gravissime, del contagio da Covid-19 – sottolinea Toti – l’unica arma efficace è la vaccinazione. Per questo stiamo accelerando il più possibile con la campagna vaccinale come dimostrano i dati. L’appello è rivolto soprattutto ai 50enni che non si sono ancora vaccinati e che, come ha evidenziato anche oggi il professor Bassetti, sono coloro che oggi rischiano maggiormente di dover finire in ospedale, anche in terapia intensiva”.

L’incidenza cumulativa settimanale di casi positivi al Covid-19 ogni 100mila abitanti, la media ligure si attesta a 59 casi (36 nel savonese, 43 nell’area genovese, 66 positivi nello spezzino e 96 nell’Imperiese) considerati anche i turisti residenti in altre regioni (e le persone con residenza sconosciuta).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ad oggi sono stati somministrati 1.735.126 vaccini (pari al 94% dei vaccini consegnati). Il 49,4% dei liguri ha effettuato il ciclo completo (746.601 persone) mentre il 65,4% della popolazione ha effettuato almeno una dose di vaccino (988.525 persone). Nella fascia di età 12-17 anni, le prenotazioni effettuate fino ad oggi sono 26.543.

Domani mattina il presidente Toti visiterà il nuovo hub vaccinale di Asl3 attivo dalle 8 alla Sala Chiamata del Porto, in piena continuità con il servizio garantito fino ad oggi al padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare dove, in quattro mesi, sono state erogate complessivamente 250mila vaccinazioni. Il privato convenzionato continuerà ad operare in Fiera fino a giovedì 5 agosto, mentre da venerdì 6 aprirà il centro vaccinale presso il Teatro della Gioventù.

“Si tratta di un ulteriore importante sforzo da parte di tutto il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale – afferma Toti – che, con grande abnegazione, continuerà a garantire le vaccinazioni, senza un attimo di sosta, pur nella difficoltà di dover trasferire i centri vaccinali. Si tratta di un passaggio fondamentale in vista del Salone Nautico Internazionale di cui si inizierà nei prossimi giorni l’allestimento per garantire che questa, grazie proprio alle vaccinazioni, sia davvero l’edizione della ripartenza”.

RECIPROCITÀ VACCINALE CON LE REGIONI LIMITROFE

• 2.635 i piemontesi che dal 1° luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria

• 749 i lombardi che dal 30 luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria

• Dalle 12 del 5 agosto sarà attiva la prenotazione anche per i turisti emiliano-romagnoli che soggiornino in Liguria per almeno 15 giorni