Coronavirus Liguria: 33 i nuovi positivi; gli aggiornamenti di Ferragosto

Genova / Savona | Sono 33i nuovi positivi covid rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. In ASL1: 6 positivi di cui 2 in strutture sociosanitarie, tra i quali 1 operatore sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa), 3 contatti di casi confermati e 1 segnalazione a dipartimento di prevenzione. In ASL2: 6 positivi di cui 5 contatti casi confermati (4 relativi alla grigliata di Quiliano) e 1 rientro da viaggio. In ASL3: 17 positivi di cui 3 rientri da viaggio, 5 contatti di casi confermati e 9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione. In ASL4: 1 positivo (rientro da viaggio). In ASL5: 3 positivi di cui 2 rientri da viaggio e 1 contatto di caso confermato.

Dai dati Alisa e Ministero della Salute, questo dunque il quadro complessivo dei differenziali: sono salite a 1257 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 15 più di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1569.

TOTALE tamponi effettuati 210.231 1.921 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10446 33 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1342 0 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9104 33 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1257 15

Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 195; La Spezia 46; Imperia 69; Genova 775; Residenti fuori Regione/Estero 56; altro/in fase di verifica 116. In sorveglianza attiva sono ora 877 (ASL1: 41; ASL2: 294; ASL3: 278; ASL4: 91; ASL5: 173). I test effettuati fino ad oggi sono 210.231 (ossia 1921 più di ieri).

I pazienti ricoverati in ospedale attualmente sono invece 20, come ieri, con 3pazienti curati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 253, uno più di ieri. Da inizio emergenza, i guariti con due test consecutivi negativi sono 7620 (diciotto più di ieri).

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 20 3 0 ASL1 5 0 1 ASL2 5 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 5 3 0 Ospedale Galliera 1 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL5 3 0 0

LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA: tabella aggiornamento casi Covid

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control(dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.894.768 casi positivi segnalati: Spagna (342 813), Regno Unito (316 367), Italia (252 809), Germania (222 828), Francia (212 211), Svezia (84 294), Belgio (77 020), Romania (68 046), Paesi Bassi (61 785), Polonia (55 319), Portogallo (53 783), Irlanda (26 955), Austria (22 951), Cechia (19 693), Danimarca (15 379), Bulgaria (14 243), Norvegia (9 850), Finlandia (7 700), Lussemburgo (7 405), Grecia (6 632), Croazia (6 258), Ungheria (4 853), Slovacchia (2 801), Slovenia (2 369), Lituania (2 352), Estonia (2 177), Islanda (1 983), Cipro (1 318), Lettonia (1 308), Malta (1 175) e Liechtenstein (91). | Stamattina risultavano segnalati 179.330 decessi: Regno Unito (41 357), Italia (35 234), Francia (30 406), Spagna (28 617), Belgio (Belgio ( 9 924), Germania (9 231), Paesi Bassi (6 158), Svezia (5 783), Romania (2 904), Polonia (1 858), Irlanda (1 774), Portogallo (1 772), Austria (725), Danimarca (621), Ungheria (607), Bulgaria (492), Cechia (394), Finlandia (333), Norvegia (261), Grecia (223), Croazia (163), Slovenia (124), Lussemburgo (122), Lituania (81), Estonia (63), Lettonia (32), Slovacchia (31), Cipro (20), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).