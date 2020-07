Provincia Savona, incontro con i  Dirigenti Scolastici

Savona | Si è svolto questa mattina presso la Provincia di Savona l’incontro con gli Istituti Secondari Superiori della provincia in merito alla ripresa del nuovo anno scolastico a seguito dell’emergenza Covid-19.

Presenti il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, il vicepresidente con delega all’Edilizia scolastica, Francesco Bonasera, il consigliere delegato alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e all’Istruzione, Eraldo Ciangherotti, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria, Ettore Acerra, e il dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Liguria, Ambito Territoriale di Savona, Alessandro Clavarino.

Presenti i dirigenti di tutti gli Istituti, sia presso la Sala Consigliare della Provincia, sia in videoconferenza. «Unanime da parte loro l’apprezzamento per lo sforzo congiunto di Enti e Istituzioni scolastiche al fini di garantire un rientro a scuola in presenza senza però tralasciare nessun fattore legato a sicurezza e tutela della salute.»

Durante l’incontro «ogni dirigente scolastico ha potuto evidenziare problematiche e criticità: in particolare gli aspetti maggiormente discussi sono stati la valutazione degli interventi edilizi per il recupero di nuovi spazi e aule, vista la necessità di garantire il distanziamento tra gli alunni, e la problematica sui trasporti relativamente alle difficoltà di raccordare lo spostamento dei ragazzi e gli orari delle lezioni. Il presidente della Provincia ha dato ampia accoglienza di tutte le richieste ha espresso il proprio impegno di riportare queste difficoltà alle società di trasporto pubblico, in particolare Tpl Linea srl e Regione Liguria per quel che riguarda i trasporti ferroviari e aprire un tavolo di discussione e valutare eventuali ipotesi di soluzione».

Il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, si è detto “pienamente soddisfatto di quanto è emerso oggi in questo incontro di quasi tre ore, un incontro anche tecnico e dettagliato sulle criticità e difficoltà. Tutte le valutazioni fatte oggi verranno ampiamente prese in considerazione per poter garantire i migliori risultati per i nostri studenti”.

Dal punto di vista dell’edilizia scolastica il vicepresidente Bonasera ha descritto gli interventi già in essere e le prossime attivià per poter recuperare nuovi spazi da adibire ad aule. Ad oggi lo stanziamento economico per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria nonchè lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e antisismiche è stato di € 5.991.955.

“Riunione utilissima per conoscere le problematiche di tutti gli istituti con l’obiettivo di ripartire a settembre in sicurezza” ha dichiarato il vicepresidente della Provincia di Savona, Francesco Bonasera: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dirigenti scolastici ed i loro collaboratori per lo sforzo fatto in questi mesi difficili per portare a compimento l’anno scolastico. Una sfida vinta ed una nuova da vincere con il nuovo anno in presenza ma in sicurezza di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. In questi giorni per essere al Vostro fianco e darvi tutto il supporto possibile i nostri tecnici hanno effettuato soprallughi su tutte le strutture ed abbiamo insieme programmato e deciso da subito alcuni interventi finalizzati alla creazione di nuovi spazi per gli studenti. Facciamo oggi tesoro delle Vostre osservazioni per completare il piano di intervento utilizzando anche i fondi stabiliti dal governo.”