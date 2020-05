Msc Fantasia attraccata a Genova con 442 membri equipaggio

Genova | È attraccata questa mattina nel porto di Genova la Msc Fantasia, con a bordo 442 membri dell’equipaggio, 8 dei quali positivi al Covid e in quarantena. In isolamento in via precauzionale anche gli altri marittimi. Non appena attraccata a Genova, a bordo della nave da crociera è salito il personale dell’Ufficio sanità marittima (Usmaf) per effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie in relazione ai contagi.

È quanto emerso nel corso della riunione in videoconferenza del tavolo tecnico per l’emergenza, alla presenza dell’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone e dei rappresentanti del Dipartimento nazionale della Protezione civile, di Msc, Capitaneria di Porto, Ufficio sanità marittima (Usmaf) e Polizia di Frontiera.

In attesa dell’esito dei controlli sanitari, la riunione è stata aggiornata a domani mattina alle 11. Fino ad allora non sono previste operazioni di sbarco dei membri dell’equipaggio. Nella stessa riunione convocata per domani si farà il punto anche sulla Msc Spendida, a Genova dal 27 marzo scorso, per valutare il possibile trasferimento dei 9 marittimi positivi al covid a bordo della nave ospedale Spendid, in grado di ospitare, ad oggi, fino a 75 pazienti.