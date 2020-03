Coronavirus, in Liguria 2419 persone positive al covid-19; 358 i morti dall’inizio dell’emergenza

Savona / Genova | Sono 2419 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri; le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 358 (27 più di ieri). Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il Ministero della Salute, dei positivi totali: 1198 sono gli ospedalizzati, di cui 167 in terapia intensiva; sono al domicilio 886 persone (8 in più di ieri); clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 335. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 43.

Le persone in sorveglianza attiva sono 2479 (Asl1: 665; Asl2: 762; Asl3: 353; Asl4: 342; Asl5: 357). I 1198 pazienti ospedalizzati sono così suddivisi: Asl1, 207 (23 in terapia intensiva); Asl2, 172 (31 in terapia intensiva); San Martino, 251 (43 in terapia intensiva); Evangelico, 66 (8 in terapia intensiva); Galliera, 143 (17 in terapia intensiva); Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo, 7; Asl3 Villa Scassi, 148 (21 in terapia intensiva); Asl4, 66 (9 in terapia intensiva); Asl5, 138 (15 in terapia intensiva).

[ LA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute: i casi totali sono 92472, e al momento sono 70065 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 12384. I pazienti ricoverati con sintomi sono 26676, in terapia intensiva 3856, mentre 39533 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 10023.

Monitoraggio: Riepilogo Regione Liguria Ricoverati con sintomi 1.031 Terapia intensiva 167 Totale ospedalizzati 1.198 Isolamento domiciliare 888 Attualmente positivi 2.086 Nuovi attualmente positivi 26 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 378 Deceduti 358 Casi Totali 2.822 Tamponi 8.177

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL'UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO – secondo il bollettino quotidiano curato dall'European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina,tra le ore 6 e le 10), indicavano298 461 casi positivi segnalati (oltre 33 mila più di ieri): Italia (86 498), Spagna (64 059), Germania (48 582), Francia (32 964), Regno Unito (14 543), Paesi Bassi (8 603), Austria (7 697), Belgio (7 284), Portogallo (4 268), Norvegia (3 581), Svezia (3), Repubblica ceca (2 279), Irlanda (2 121), Danimarca (2 046), Lussemburgo (1 605), Polonia (1 389), Romania (1 292), Finlandia (1 025), Grecia (966), Islanda (890), Slovenia (632), Croazia (586), Estonia (575), Lituania (358), Ungheria (343), Slovacchia (295), Bulgaria (293), Lettonia (280), Cipro (162), Malta (139) e Liechtenstein (60). Stamattina risultavano segnalati 18 372 decessi: Italia (9 136), Spagna (4 858), Francia (1 995), Regno Unito (759), Paesi Bassi (546), Germania (325), Belgio (289), Svezia (92), Portogallo (76), Austria (68), Danimarca (52), Grecia (28), Romania (24), Irlanda (22), Norvegia (16), Polonia (16), Lussemburgo (15), Ungheria (11), Repubblica ceca (9), Slovenia (9), Finlandia (7), Cipro (5), Lituania (5), Bulgaria (3), Croazia (3), Islanda (2) ed Estonia (1).