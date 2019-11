Altare, si inaugura la mostra “Natale SottoVetro”

Savona / Altare | Sabato 7 dicembre alle ore 16.00 presso le sale di Villa Rosa, il Museo dell’Arte Vetraria Altarese inaugura la mostra “Natale SottoVetro”, tradizionale appuntamento del periodo natalizio, giunto alla sua XI edizione. Quest’anno il progetto espositivo è dedicato al Gruppo Memphis, collettivo di design fondato a Milano nel 1980 da Ettore Sottsass.

Il gruppo nasce da un incontro informale organizzato dall’architetto nel suo appartamento a Milano l’11 dicembre 1980. Alla serata partecipano Michele de Lucchi, Aldo Cibic, Marco Zanini e Martine Bedin. Il nome del gruppo viene ispirato da una canzone di Bob Dylan, “Stuck Inside of Mobile”, più volte ascoltata nella serata, e che durante la riproduzione si era inceppata sulla frase “with the Memphis Blues Again”. Lo scopo del gruppo è quello di superare il Modernismo degli anni ‘70, caratterizzato da forme essenziali e minimaliste, per dar vita a una nuova estetica, dai colori accesi, dalle forme eccentriche, superare il concetto del design legato alla funzionalità, con forti richiami alla cultura pop. Dopo il primo incontro, si aggiungono molti altri architetti e designer di fama internazionale, come Alessandro Mendini, Andrea Branzi, Nathalie du Pasquier, Michael Graves e Shiro Kuramata.

La prima mostra di Memphis avviene il 18 settembre del 1981 presso l’Arc 74 di Milano e porta immediatamente il gruppo sotto i riflettori internazionali. I prodotti provocatori e postmoderni creati per la mostra hanno colori brillanti e coraggiosi, e le forme sono spregiudicate e non convenzionali. La prima collezione di Memphis include il BeverlyCabinet, la lampada Tahiti, e la libreria Carltondi Sottsass; le poltrone Oberoidi Sowden; le stampe in bianco e nero in stile anni ’50 di du Pasquier; la Superlamp di Bedin e la lampada Oceanic di De Lucchi. Altre mostre del collettivo vengono esposte a Londra, Los Angeles, Tokyo, San Francisco, New York, e Milano, ma nel 1985 Sottsass abbandona il progetto per tornare a dedicarsi al suo studio di architettura, e tre anni dopo il gruppo si scioglie. A metà degli anni ’90 il Dr. Alberto Bianchi Albrici compra il marchio Memphis-Milano e continua a produrre le iconiche creazioni del collettivo.

Acquista il biglietto Sabato 14 dicembre al Teatro Chiabrera di SAVONA "Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij con il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta.

Memphis ha avuto grande influenza nella storia del design: negli ultimi anni la sua ricerca estetica è stata ripresa e abbracciata in diversi campi artistici, compreso il settore della moda, come dimostra la collezione autunnale del 2011 di Christian Dior, quella invernale di Missoni del 2015 e quella di Valentino nel 2017.

La mostra “Da Ettore Sottsass a Marco Zanini. Il vetro negli anni ‘80” propone «una serie di oggetti caratterizzanti l’originalità del Gruppo Memphis, dagli elementi di arredo alle estrose creazioni in vetro. Il visitatore potrà godere della straordinaria sperimentazione formale e del caleidoscopico gioco di colori degli oggetti esposti, in un affascinante viaggio tra citazioni storiche, parodie e un nuovo senso di libertà espressiva. Il registro giocoso e il cromatismo acceso delle opere fa sì che l’esposizione si rivolga non solo a un pubblico adulto, ma sia volta anche a soddisfare la curiosità di bambini e ragazzi, ai quali sarà dedicato un laboratorio creativo a tema, dal titolo “Dagli origami al design”.»

Il giorno dell’inaugurazione, sabato 7 dicembre alle ore 16.00, il Prof. Bobbio Pallavicini e il Dott. Balestrieri illustreranno la storia del Gruppo Memphis e le peculiarità del design postmoderno. Come tutti gli anni la mostra avrà in serbo una sorpresa per il pubblico del Museo: i visitatori riceveranno un biglietto, per partecipare all’estrazione di un oggetto in vetro prodotto nella fornace di Villa Rosa. La mostra realizzata da I.S.V.A.V. – Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria, in collaborazione con il Polo Museale della Liguria e con il patrocinio del Comune di Altare, sarà visitabile sino al 23 febbraio 2020, secondo gli orari di apertura del Museo.

Clicca l'offerta In promozione. Tempo di decorare! Luci e decorazioni natalizie per il tuo albero e la tua casa