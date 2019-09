“Varazze Big Show 2019: Gabry Ponte” premiato al Festivalmare

La manifestazione “Varazze Big Show 2019: Gabry Ponte” è stata premiata al Festivalmare organiozzato da “La Stampa” e “Il Secolo XIX”. La Città di Varazze, afferma il sindaco Alessandro Bozzano, “attraverso la politica di investimento, organizzazione e scelta ha raggiunto gli obiettivi che cinque anni fa ci eravamo prefissati e di cui oggi raccogliamo i frutti. Varazze deve continuare su questa strada che significa equilibrio condivisione e tanto lavoro di squadra perché alla fine con la realtà è sempre la squadra che vince”.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri – domenica 1 settembre – a Sanremo, in Piazza San Siro e “ha visto protagonista tra gli altri comuni anche la nostra Città” spiega Bettina Bolla, Assessore al turismo e alla comunicazione: “Orgogliosa di leggere come motivazione che il nostro evento ha saputo valorizzare la regione Liguria nel segno del turismo, tengo a sottolineare che il Varazze Big Show ha portato in questi anni molti artisti del calibro di Shade, Izi, Samuel e Boosta dei Subsonica, il dj set degli Ex Otago e di Marco Rissa from The Giornalisti fino a sfociare nel grande successo di pubblico, dovuto ad un grande lavoro organizzativo e di comunicazione che mi ha visto insieme agli uffici impegnata in prima persona, del concerto di Gabry Ponte che ha fatto divertire tre intere generazioni”. “Doveroso – aggiunge l’assessore – il ringraziamento allo sponsor Duchessalia Nobili Vini del Piemonte, che ha permesso tutto questo!”.