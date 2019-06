Alassio, Amnesty International: ritornano le passeggiate estive con Bruno Schivo

di Claudio Almanzi – Alassio. Domani pomeriggio prenderà il via la serie di passeggiate con Amnesty International dedicate ad Alassio ed alle sue bellezze. Ad ogni estate il professor Bruno Schivo accompagna residenti e turisti a scoprire i luoghi più affascinanti della Baia del Sole con le tradizionali passeggiate organizzate dalla sezione alassina di Amnesty International per far conoscere non solo Alassio, ma anche il suo splendido entroterra collinare. Schivo da anni è impegnato nello studio e nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Liguria di Ponente. Il benemerito e noto studioso da sempre (ed a titolo del tutto gratuito) si è attivato infatti in modo ammirevole in questa campagna di promozione e divulgazione circa il patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del comprensorio alassino. Questo il programma della passeggiata prevista per domani, 16 giugno. Alle ore 17, ritrovo ad Albenga in piazza San Michele per un itinerario che prevede la visita guidata ai monumenti funerari di epoca imperiale lungo il della via romana tra Albenga ed Alassio. L’ arrivo è previsto per le 19 e 30 nel piazzale di Santa Croce. La visita verrà ripetuta anche il 6 ed il 27 luglio.

Questo invece è il calendario dei successivi intinerari. 19 giugno: Burgus Alaxii, per la visita guidata alle chiese e ai carrugi del vecchio borgo. 22 giugno: Il complesso di S.Ambrogio: visita alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio di S.Caterina. 27 giugno: Non solo spiaggia: cento e più anni di turismo ad Alassio (in orario serale). Visita guidata ad alcuni dei luoghi simbolo della storia del turismo alassino. 4 luglio: Gli Inglesi ad Alassio, con la visita ad alcune delle testimonianze del periodo “inglese” come la “West Gallery”, la English Library e l’Hanbury Tennis Club. 10 luglio: S.Rocco, Loreto e Madonna delle Grazie. Visita alle chiese collinari di Alassio. 24 luglio. Alassio fuori le mura: Borgo Coscia (in orario serale). Visita ai quartieri di levante ed alle chiese extramoenia di Sant’Erasmo e dei Padri Cappuccini. 30 luglio: Alassio fuori le mura – Barusso e S.Maria degli Angeli. Visita alle chiese extramoenia di Sant’Anna e Santa Maria degli Angeli. Per avere maggiori informazioni su queste ed altre iniziative di Amnesty International è possibile contattare il numero telefonico 3283066168, oppure scrivere direttamente all’ accompagnatore all’indirizzo di posta elettronica bruno.schivo@iol.it.