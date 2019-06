Albenga, ritornano i Lunedì culturali dell’UniTre

Albenga. Anche quest’anno l’Unitre Comprensoriale Ingauna presenta i lunedì culturali, nell’incantevole sede di Piazzetta Episcopio, sempre alle ore 21. In caso di pioggia gli incontri si terranno presso la Sede Unitre di Palazzo Oddo (in via Roma 58). L’ingresso è gratuito. Ricordiamo inoltre la festa di chiusura dell’Anno Accademico, che si terrà il giorno giovedì 20 giugno col seguente programma: dalle ore 10 presso Piazza del Popolo mostra dei laboratori creativi; dalle 10 alle 12, sempre in Piazza del Popolo esibizione dei laboratori di canto e ballo; dalle ore 19,30 in Piazza Trincheri consegna dei Sigilli Accademici ai docenti e premiazione del concorso fotografico interno ai soci; alle ore 21 lo spettacolo teatrale “Pigmalione”, di George Bernard Shaw a cura del laboratori teatrale Unitre Nouvelle Vague, con la regia di Maria Maddalena Monteriso e la scenografia di Giovanna Monteriso. Seguirà rinfresco.

Il programma dei Lunedì culturali UniTre: