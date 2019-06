Savona, area di crisi complessa: OK da Governo per impegno sul rifinanziamento del bando Invitalia

Savona / Genova. “Il grande interesse riscontrato nel tessuto economico per questa iniziativa ci aveva indotto da subito a chiederne un rifinanziamento. Siamo perciò estremamente soddisfatti dall’approvazione della risoluzione proposta dalla commissione in Senato e votata all’unanimità, dedicata all’area di crisi industriale complessa di Savona, che impegna il Governo a implementare la dotazione finanziaria nei riguardi di un tessuto economico fragile ed esposto a diverse crisi industriali, nonché a prevedere una serie di modifiche procedurali al fine di semplificare l’attuale formulazione della domanda per velocizzare i processi di riqualificazione e rilancio produttivo del territorio”. È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito dell’audizione nell’ambito dell’affare assegnato n.161, inerente alle principali aree di crisi industriale complessa in Italia.

“A dimostrazione di quanto sia viva la comunità produttiva – continua Benveduti -, a fronte di una disponibilità di 20 milioni di euro del bando Invitalia, sono state raccolte richieste ed evidenze d’interesse per 66 milioni di euro. Una differenza significativa, che sottolinea l’imminente necessità di riprogrammazione del plafond delle risorse, per consentire a più realtà di investire sul territorio”. “Come Regione approveremo a fine giugno il bando regionale da 12,5 milioni di euro per le nuove attività produttive, dando celere risposta alle piccole e medie imprese, che per via della soglia da un milione e mezzo di euro non hanno potuto partecipare al bando nazionale. Come detto in sede di commissione dalle autorità, Regione Liguria ha contribuito in passato a dare soluzioni a tavoli di crisi. E lo stesso farà in futuro, nel rispetto di un territorio che merita un rilancio ad ampio respiro, che non coinvolga solamente i 21 comuni interessati dal regime di area di crisi industriale complessa. A questo proposito, con il senatore Ripamonti – che ringrazio per essersi diffusamente prodigato alla causa – è stato programmato per lunedì 17 giugno un incontro con Invitalia sul savonese, per fare il punto della situazione e individuare ulteriori prospettive e opportunità per le imprese” conclude l’assessore.