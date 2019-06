Presidente del Consiglio regionale alla celebrazione del 205° Anniversario fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Savona / Genova. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla celebrazione del 205esimo Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si è svolta presso la caserma Vittorio Veneto, a Genova. «Sono lieto di rappresentare il Consiglio regionale in questa cerimonia – dichiara il presidente – che ogni anno ricorda il contributo plurisecolare che l’Arma assicura al popolo italiano per garantirne la sicurezza e la serenità. Impegnati da sempre, non solo nel nostro Paese, ma anche in pericolose missioni internazionali, gli uomini dell’Arma hanno spesso pagato con la propria vita la difesa dei valori della pace e della convivenza fra le diverse comunità nel mondo. Questa giornata è, dunque, l’occasione per ribadire la riconoscenza anche dei liguri per il ruolo prezioso e, direi, insostituibile che rivestono a difesa di tutti noi».