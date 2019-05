Giusto prosegue lungo il Cammino di San Martino

di Claudio Almanzi – Albenga / Verona. Oggi è in programma la trentaquattresima tappa per l’artista-pellegrino Sergio Giusto sul Cammino di San Martino. La partenza da Peschiera, in provincia di Verona, di buon mattino, come di consueto, per cercare di arrivare fino a Sedena in provincia di Brescia, passando per Sirmione e Desenzano. “Sarà una tappa spero tranquilla come quella di ieri- ci spiega Sergio- che mi porterà, tempo permettendo, dal Veneto alla Lombardia, dalla provincia di Verona a quella di Brescia, a Sedena, una frazione del Comune di Lonato del Garda. Ieri è stata una giornata più tranquilla rispetto a quando mi è capitato di fare maratone di 42 chilometri sotto la pioggia. Una giornata senza grandi problemi. L’unico aspetto negativo è che purtroppo la via di San Martino attuale si snoda su strade asfaltate anche pericolose per il traffico veicolare. Meglio sarebbe ridisegnare almeno una parte del cammino su vie secondarie, sterrate, più tranquille. A consolare il pellegrino c’è però il paesaggio con vigneti e vigneti, e ieri, una volta arrivato sul Lago di Garda, mi si è aperto il cuore per lo splendido paesaggio lacustre che conosco bene perché proprio in questa zona ho vissuto per una decina di anni. Ieri ho anche visitato con Gianfranco la bellissima Chiesa dedicata a San Martino e sono anche stato intervistato dalla giornalista Katia Ferrero che lavora per L’Arena di Verona. Domani uscirà l’articolo sulla mia impresa”. Giusto si sta rivelando dunque un vero e proprio ambasciatore di Albenga e delle sue eccellenze: lungo questo cammino infatti, all’estero come in Italia, sta incontrando studenti, amministrazioni, enti, giornalisti e televisioni per far conoscere non solo la sua avventura, ma soprattutto le bellezze, la cultura ed i prodotti del comprensorio albenganese.

