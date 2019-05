Trofeo Città di Andora, un week end di gare oceaniche: i risultati

Andora. Al termine di due intensi giorni di gare è andata in archivio la prima tappa del Trofeo Città di Andora, appuntamento giunto alla quarta stagione e ormai diventato la tradizionale “apertura” della stagione di gare oceaniche di nuoto per salvamento. La competizione – trofeo nazionale – si è svolta nell’omonima località della costa ligure della provincia di Savona e ha coinvolto oltre 200 atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, in rappresentanza di 14 società di Piemonte, Liguria e Lombardia. Molti di loro hanno gareggiato anche nell’Andora Ocean, mentre più di 100 giovani atleti delle categorie Esordienti A e B hanno preso parte all’Ocean Kids (entrambe le manifestazioni citate si sono svolte in parallelo al Trofeo). Grande partecipazione, dunque, accompagnata da livello tecnico elevato grazie alla presenza di tanti medagliati in campo nazionale, ai Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di prove oceaniche. Da sottolineare le buone prestazioni di atleti piemontesi e liguri di tutte le categorie. Per i più grandi il Trofeo è stato un test importante in vista dei Campionati Italiani ormai alle porte, a Riccione dal 29 maggio al primo giugno; per i più piccoli – molti all’esordio – è stata l’occasione per mettersi alla prova nelle prove oceaniche del salvamento. Nessuno si è tirato indietro di fronte alla pioggia, al vento e al freddo, che non hanno impedito il regolare svolgimento della manifestazione fatta eccezione per l’annullamento di due prove degli Esordienti.



Scorrendo i risultati del Trofeo e dell’Andora Ocean, tra i Senior ha brillato Matteo Aldo Bonizzoni (Swimming Club Alessandria), primo nelle gare di tavola, corsa-nuoto-tavola e nel salvataggio tavola insieme al compagno di squadra Daniele Battegazzore, plurimedagliato in competizioni internazionali Master. Tra i Cadetti è stata grande protagonista Carlotta Tortello (Sportiva Sturla), ben quattro volte sul gradino più alto del podio, nelle gare di bandierine, tavola, frangente e ocean. Per l’ocean si è trattato del debutto ad Andora, che per la prima volta ha quindi visto in acqua anche le canoe. Sempre tra i Cadetti ha firmato la personale doppietta Giacomo Baldasso (Genova Nuoto My Sport), oro nella tavola e in corsa-nuoto-tavola. Due volte al primo posto anche gli Junior Luca Serano e Lorenzo Giaccone, entrambi tesserati per il GS Vigili del Fuoco Salza. Luca ha chiuso primo in corsa-nuoto-tavola e nell’ocean; Lorenzo a bandierine e tavola. Tra le Ragazze Sara Pilloni (Sa-Fa 2000 Torino) si è aggiudicata le prove di corsa-nuoto-tavola e bandierine.



Medaglie individuali e di staffetta hanno spinto GS Vigili del Fuoco Salza e Sportiva Sturla ai primi due posti della classifica per società, con Genova Nuoto My Sport a completare il podio. Nell’Ocean Kids Esordienti A si è imposta la Sa-Fa 2000 Torino, davanti a Nuotatori Canavesani e Vigili del Fuoco Salza; tra gli Esordienti B il titolo è andato alla Filgud di Settimo Torinese. Tra i più giovani da segnalare i quattro ori individuali di Andrea Ormezzano (Sa-Fa 2000) e i due ori a testa di Giulia Casanova Borca e Mirko Kliba (Nuotatori Canavesani). Con la premiazione di società “si è quindi conclusa la prima tappa 2019 del Trofeo Città di Andora, che ha confermato l’ottima organizzazione a cura dei Comitati Regionali FIN Piemonte e Valle d’Aosta e FIN Liguria. Preziosa la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Andora, dell’Associazione Albergatori e del Tortuga Beach (sede delle gare), che hanno espresso sodisfazione per la due giorni e dato appuntamento per il secondo week end del Trofeo, il 28 e 29 settembre”.

LE GARE E I VINCITORI

Corsa-Nuoto-Tavola

ESO B: Mirko Kliba (Nuotatori Canavesani) ESO A: Andrea Ormezzano (Sa-Fa 2000 Torino)/Giulia Casanova Borca (Nuotatori Canavesani)

RAG: Francesco Garino (Polisportiva UISP River Borgaro)/Sara Pilloni (Sa-Fa 2000 Torino)

JUN: Luca Serano (GS Vigili del Fuoco Salza)/Vittoria Ormezzano (Sa-Fa 2000 Torino)

CAD: Giacomo Baldasso (Genova Nuoto My Sport)/Giorgia Cremonese (Polisportiva UISP River Borgaro)

SEN: Matteo Aldo Bonizzoni (Swimming Club Alessandria) Salvataggio Tavola

ESO A: Sa-Fa 2000 (Ormezzano, Chiadò Viret)/Nuotatori Canavesani (Mucci, Casanova Borca)

RAG: Sportiva Sturla

JUN: Sportiva Sturla (Angeli, Cotrozzi)/Libertas Nuoto Chivasso (Crosetto, Albertone)

CAD: Sportiva Sturla (Negrotto Cambiaso, Ponte)

SEN: Swimming Club Alessandria (Battegazzore, Bonizzoni) Bandierine

ESO B: Leonardo Simonetti (Sa-Fa 2000 Torino)/Gaia Gibiino (Filgud Settimo Torinese) ESO A: Andrea Ormezzano (Sa-Fa 2000 Torino)/Gaia Vergnano (Filgud Settimo Torinese)

RAG: Luiz Lemes Dos Santos (GS Vigili del Fuoco Salza)/Sara Pilloni (Sa-Fa 2000 Torino)

JUN: Lorenzo Giaccone (GS Vigili del Fuoco Salza)/Valentina Pasquino (Nuotatori Canavesani)

CAD: Andrea Faccinti (Sa-Fa 2000 Torino)/Carlotta Tortello (Sportiva Sturla)

SEN: Federico Raso (Nuotatori Canavesani)/Martina Repetto (Sportiva Sturla) Corsa-Nuoto-Corsa

ESO B: Mirko Kliba (Nuotatori Canavesani)/Ludovica Morbelli (Nuotatori Canavesani) Sprint sulla spiaggia

ESO B: Tommaso Necchio (Filgud Settimo Torinese)/Anita Smedile (Filgud Settimo Torinese) Gara con Tavola

ESO A: Andrea Ormezzano (Sa-Fa 2000 Torino)/Giulia Casanova Borca (Nuotatori Canavesani)

RAG: Andrea Rossi (Sportiva Sturla)/Alessia Gagna (GS Vigili del Fuoco Salza)

JUN: Lorenzo Giaccone (GS Vigili del Fuoco Salza)/Elisa Maria Imperiale (Sa-Fa 2000 Torino)

CAD: Giacomo Baldasso (Genova Nuoto My Sport)/Carlotta Tortello (Sportiva Sturla)

SEN: Matteo Aldo Bonizzoni (Swimming Club Alessandria)/Vittoria Borgnino (Nuotatori Canavesani) Gara nel Frangente

ESO B: Federico Roffino (Nuotatori Canavesani) ESO A: Andrea Ormezzano (Sa-Fa 2000 Torino)/Nikki Pregliasco (Sporting Club Millesimo)

RAG: Alessandro Giovanni Calò (Polisportiva UISP River Borgaro)/Vittoria Arru (Sa-Fa 2000 Torino)

JUN: Dragos Pesterean (Rari Nantes Torino)-Simone Barbieri (Genova Nuoto My Sport)/Alice Magrini (Rari Nantes Torino)

CAD: Noah Mattia Erba (Sportiva Sturla)/Carlotta Tortello (Sportiva Sturla)

SEN: Andrea Mattia Franchetto (Nuotatori Canavesani) Staffetta Torpedo

RAG: Polisportiva UISP River Borgaro (Della Giovampaola, Calò, Garino, Genzano)/Libertas Nuoto Chivasso (Chiera, Copertino, De Lorenzis, Albertone)

JUN: Sportiva Sturla (Angeli, Omero, Dufour, Magnani)/Sa-Fa 2000 Torino (Ormezzano, Ugona, Mancini, Daraio)

CAD: Sportiva Sturla (Negrotto Cambiaso, Ponte, Erba, Cotrozzi)/Sportiva Sturla (Tortello, Piatti, Gualco, Di Giorgio)

SEN: GS Vigili del Fuoco Salza (Alberti, Ceccon, Finiguerra, Alvarado)/Genova Nuoto My Sport (Leone, Caruso, Campora, Lori) Ocean

ASS: Luca Serano (GS Vigili del Fuoco Salza)/Carlotta Tortello (Sportiva Sturla) Staffetta Ocean Lifesaver

ASS: GS Vigili del Fuoco Salza (De Pasquale, Cigliutti, Alberti, Lemes Dos Santos)