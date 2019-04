Elezioni Albenga, incontri con assessori e consiglieri regionali in favore di Gero Calleri sindaco

Albenga. Elezioni amministrative e incontri elettorali. La lista “Albenga vince” per Gero Calleri sindaco alle elezioni del prossimo 26 maggio ha il sostegno dei Gruppi Consiliari in Regione Liguria di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Gruppo Toti e Liguria Popolare. Nelle prossime settimane Marco Scajola, Ilaria Cavo, Giacomo Giampedrone e Gianni Berrino, insieme ad Angelo Vaccarezza, incontreranno i cittadini di Albenga con i candidati della lista “Albenga Vince” e il candidato sindaco Gero Calleri; durante i quattro incontri previsti “verranno illustrati progetti e raccolte proposte per portare il più ampio contributo al miglioramento della città”.

I quattro appuntamenti in programma

Martedì 23 aprile, alle 21 , l’Assessore Regionale all’Urbanistica, Marco Scajola tratterà il tema “Dal piano urbanistico comunale alla Legge della rigenerazione urbana”.

Martedì 30 aprile, alle 20,30, l'Assessore Regionale allo Sport, Ilaria Cavo, parlerà de "Lo sport in Comune, dal livello dilettantistico all'agonismo".

Mercoledì 8 Maggio , sempre alle 20,30, l'Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino, tratterà "Il turismo vive di emozioni tutto l'anno".

Ultimo appuntamento con l'Assessore Regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, lunedì 13 maggio, ancora alle 20,30, che interverra' sul tema: "Il Centa, risorsa e minaccia".

Tutti gli incontri si svolgeranno al CIANGHEpoint di via Carloforte 17 ad Albenga.

“Ho fortemente voluto questi quattro appuntamenti, per dimostrare l’appoggio pieno dei Gruppi di Centrodestra a questa campagna elettorale, che si preannuncia molto impegnativa – è ilcalleri commento di Angelo Vaccarezza, Capogruppo regionale di Forza Italia – crediamo che questo sia il progetto più adatto a trasformare questo territorio, sviluppandone le potenzialità necessarie affinché avvenga quel cambio di passo che da molto tempo gli albenganesi attendono, ed il modo più efficace è votare la lista Albenga Vince a sostegno di Gero Calleri Sindaco”. (effe)