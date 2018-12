Stile Artigiano, L.i.fe e l’imprenditoria femminile

Savona. Sabato 8 dicembre presso l’ area media di Stile Artigianato si è parlato di ceramica, imprenditoria femminile, volontà di aggregazione e di fare squadra. Tutto inizia dall’estro artistico di Michelle Bernat, ceramista albissolese, una delle prime a fregiarsi del marchio di qualità Artigiani in Liguria, che come socia della neonata L.i.fe, associazione di giovani imprenditrici savonesi, ha proposto di creare le spille raffiguranti il logo in ceramica.

“Riprodurre la libellula, logo di L.i.fe, in ceramica è stata un’idea che ho avuto insieme alla Presidente Elisa Gauttieri. Il valore della spilla in un’associazione è rilevante. Essa è la rappresentazione di chi siamo e di dove vogliamo andare. Realizzarla in ceramica ha per noi il doppio significato: una forte identificazione territoriale e il simbolo tangibile di un gruppo di donne che condivide un obiettivo” racconta Michelle Bernat.

La presidente di L.i.fe Elisa Gauttieri,che da poco ha festeggiato il primo anno di vita dell’associazione, dichiara: “Questi ultimi dodici mesi hanno portato a tanti progetti e a superare molti traguardi che sembravano irraggiungibili. La chiave? Le donne, Le nostre socie. Oggi siamo qui per presentare la nostra spilla che oltre ad essere un simbolo rappresenta la sinegia tra le imprenditrici. Molte delle nostre socie sono artigiane e, sebbene siano realtà di piccole dimensioni, lo spirito di aggregazione è forte e sentito. Oggi, con orgoglio, possiamo dire che L.i.fe è la prima associazione femminile della città che ha realizzato il proprio simbolo con un lavoro di squadra, affidandolo alle mani di una professionista della ceramica.”

L’appuntamento di Confartigianato Savona che da ormai 14 edizioni racconta l’artigianato di eccellenza, per quest’ anno apre una finestra a tinte rosa sul mondo della piccola impresa. “L’artigianato è un elemento fondamentale per l’economia del nostro territorio – spiega il direttore di Confartigianato Savona Mariano Cerro. – Questa iniziativa ben si concilia con la valorizzazione di un settore così importante e la forza dell’aggregazione che questo gruppo di giovani donne virtuose rappresenta deve essere da esempio per un sistema economico che deve sempre più far gruppo; oggi abbiamo la dimostrazione che l’individualismo non paga”.

“Lo spirito di aggregazione femminile e imprenditoriale che si respira tra questo gruppo di donne è unico e positivo. abbiamo in cantiere alcune iniziative tra cui una corsa Run for L.i.fe. Come donna e Assessore allo sviluppo economico auguro buona lavoro a L.i.fe con la preghiera di continuare così insieme per l’artigianato e il terriorio” sottolinea l’assessore allo sviluppo economico del comune di savona Maria Zunato.