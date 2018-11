Loano, una “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne (foto)

Loano. È stata inaugurata oggi a Loano presso i Giardini Caduti di Nassiriya, accanto alla biblioteca civica, la “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre.

Sulla panchina i versi di una celebre poesia di Alda Merini, dedicata “A tutte le donne”:

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.

(Alda Merini)

Presenti al simbolico “taglio del nastro” il sindaco Luigi Pignocca, il sostituto procuratore della Repubblica di Savona Chiara Venturi, Luca Lettieri – vice sindaco ed assessore ai servizi sociali del Comune di Loano –, l’on. Sara Foscolo, membro della 12^ commissione parlamentare affari sociali della Camera dei Deputati, e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, presidente della prima commissione consiliare di Regione Liguria.

Dopo l’inaugurazione della panchina rossa da parte del sindaco, presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal è iniziato il convegno “Tutela del minore, della donna e diritti sociali nel diritto di famiglia e nel contesto internazionale” organizzato dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Loano.