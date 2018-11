Liguria Marathon, gli orari di passaggio degli atleti domenica a Loano

Savona / Loano. Domenica 18 novembre si terrà la prima edizione dell’attesissima Liguria Marathon, la grande maratona della Liguria voluta dal Comune di Savona, capofila della manifestazione insieme al Comune di Loano, e progettata a quattro mani dalle organizzazioni di due mezze maratone diventate ormai appuntamenti imperdibili: la RunRivieraRun International Halfmarathon, detta “La Regina” e organizzata dalla Asd RunRivieraRun, e la Savona Half Marathon (detta “La Mezza dei Papi”) a cura dell’associazione Chicchi di Riso Onlus.

La Liguria Marathon è un evento sportivo unico, che toccherà nove comuni della provincia di Savona con un percorso da 42 chilometri e 195 metri senza precedenti nel panorama regionale. La gara partirà alle 9 dalla Marina di Loano e si concluderà su lungomare Tobagi a Savona.

Sul territorio di Loano, il percorso di gara toccherà, dopo la partenza da Marina di Loano, Lungomare Madonna del Loreto, via Nazario Sauro, corso Roma, via Martiri delle Foibe, corso Europa, via Stella, via Damiano Chiesa, piazza Italia, viale della Libertà, Campo Luigi Cadorna, Lungomare Nazario Sauro, via Tito Minniti, via Aurelia per poi raggiungere Pietra Ligure e proseguire verso ponente.

Durante il transito degli atleti, le strade interessate dal percorso saranno temporaneamente chiuse al traffico. Il passaggio del primo concorrente (con una velocità media di 3.35 minuti per chilometro) all’altezza del mercato del pesce di Marina di Loano è previsto per le 9.03 circa, il passaggio dell’ultimo concorrente (con una velocità media di 7.30 minuti per chilometro) nello stesso punto per le 9.07 circa. Il passaggio del primo concorrente al passaggio a livello al confine levantino di Loano è in programma per le 9.18 circa, quello dell’ultimo per le 9.37 circa.