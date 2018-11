Territorio, racconto, strategia: marketing della destinazione, a Genova il convegno nazionale Unicom

Savona / Genova. I Travel Marketing Days, in programma a Genova dal 22 al 25 novembre, sono un evento che ha come tema principale il marketing del turismo, ogni anno declinato su differenti argomenti. Quest’anno sarà la volta dello storytelling di destinazione: C’era una volta. Territorio, racconto, strategia.

Territorio: perché prima di iniziare a raccontare bisogna conoscere il contesto e gli elementi della nostra storia. Racconto: perché quegli elementi andranno organizzati in un unicum di struttura e significato. Strategia: perché il racconto andrà fatto conoscere al mondo.

Responsabile scientifica di questa edizione è Roberta Milano, consulente e docente universitaria che ha al suo attivo la direzione scientifica del BTO.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Aret Pugliapromozione. La regione ospite quest’anno è infatti la Puglia, che sarà accolta da Regione Liguria e dal Comune di Genova.

Tanti i nomi di lustro in arrivo a Genova per questo evento che oltre alla due giorni di convegno all’Auditorium di Palazzo Rosso prevede anche momenti ed eventi enogastronomici e di visita al territorio della nostra città e della nostra regione. Il convegno è gratuito, previa registrazione sul sito www.travelmarketingdays.it e riconosce crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti e crediti formativi per alcune facoltà dell’Università degli Studi di Genova.

Ospite speciale di questa edizione sarà inoltre la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Open Future.

Giovedì 22 sera, nell’esclusiva Sala delle Cisterne di Palazzo Ducale, il Travel marketing Gala, un’occasione unica aperta a tutti per approfondire la conoscenza dei territori coinvolti in questa edizione e dei loro prodotti enogastronomici di maggiore rappresentatività identitaria, eccellenza qualitativa e originalità.

Venerdì 23 sera, una serata conviviale alla scoperta dei piatti tradizionali della cucina regionale ligure preparati seguendo le antiche ricette popolari presso il Ristorante Il Genovese. Prima della cena è in programma un laboratorio per la preparazione del pesto nel rispetto della più antica tradizione genovese curato da Roberto Panizza, patron del Campionato mondiale del pesto.

Sabato 24 novembre è la volta del Press Tour riservato a giornalisti, blogger e influencer: un itinerario a cura del Comune di Genova alla scoperta dei luoghi più suggestivi del centro storico genovese.

Domenica 25 il Fun Tour: una giornata con gita “fuori porta” nel Tigullio all’insegna del relax e del divertimento insieme agli organizzatori.

L’offerta turistica fuori stagione dedicata per l’iniziativa prevede il 3×2 notti, dormi tre paghi due, in molti hotel cittadini e chi parteciperà al convegno avrà diritto al biglietto ridotto per accedere a molti Musei di Genova.