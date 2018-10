Convenzione tra Regione Liguria e l’associazione “Festival della scienza”

Genova / Regione Liguria. Taglio del nastro ieri per la nuova edizione del Festival della Scienza 2018 che si svolgerà a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre. Nei giorni scorsi l’Associazione “Festival della Scienza”, che promuove e organizza la manifestazione, ha stipulato una Convenzione con Regione Liguria per la realizzazione di iniziative di spettacolo di contorno al Festival della Scienza 2018, tra le quali l’esecuzione di tredici spettacoli che coniugano arte scenica e scienza, il cui costo ammonta complessivamente a 130.000 euro.

Pochi giorni fa, precisamente il 10 ottobre, l’Associazione ha presentato un’istanza alla Regione Liguria per chiedere un contributo pari a 65.000 euro per sostenere economicamente tali iniziative, “una cifra ritenuta congrua dalla Regione per arricchire e qualificare sempre di più l’offerta culturale nel nostro territorio, potendo aggiungere ad essa le bellezze paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche che la Liguria ha da offrire ad ogni angolo”, commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La somma di 65.000 euro è liquidata nella misura del 50% al momento della stipula della Convenzione, mentre il restante 50% verrà liquidato a presentazione del rendiconto, entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione. La concreta organizzazione dell’iniziativa avverrà a totale cura e responsabilità dell’Associazione “Festival della Scienza”, mentre alla Regione dovranno essere forniti dati e informazioni necessari per il monitoraggio dell’attività relativa alla realizzazione dell’iniziativa stessa.