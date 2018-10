Elisoccorso: “soddisfazione per la decisione di rinnovare l’accordo con i Vigili del Fuoco”

Alassio. “Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia del rinnovato accordo tra Regione Liguria e Corpo dei Vigili del Fuoco in merito alla gestione del servizio di Elisoccorso. Un servizio che, nella nostra Regione già così profondamente colpita sotto il profilo viabilistico, è fondamentale per ridurre i tempi di intervento in casi di incidenti o emergenze”, commenta il sindaco Marco Melgrati, il quale le scorse settimane aveva sottoposto al Consiglio Comunale di Alassio un apposito ordine del giorno, poi trasmesso a tutti i comuni del comprensorio affinché a loro volta lo approvassero e lo inviassero alla Regione.

L’accordo con i vertici dei vigili del fuoco non c’è ancora ma la soluzione, concordata dall’assessore Viale e dai vertici liguri del gruppo elicotteri, che consente ai vigili del fuoco di garantire il servizio con due mezzi, nonostante la carenza di personale, sembra prossima.

“È un buon segnale della Politica locale e regionale- aggiunge l’assessore alle Politiche Sanitarie del Comune di Alassio, Fabio Macheda – che per propri convincimenti amministrativi e ascoltando le istanze del territorio divenute poi ordini del giorno dei Consigli Comunali ha raggiunto la soluzione affinchè questo servizio fosse mantenuto con le modalità che consentono non solo un pronto intervento sanitario ma, stante la presenza a bordo di personale dei Vigili del Fuoco, anche tecnico.”

In caso di incidente, infatti, spesso i Vigili del Fuoco devono intervenire per liberare le vittime dalle lamiere per consentire il pronto intervento sanitario.