Mediatori immobiliari, aperte le iscrizioni all’esame di idoneità

Savona. Sono aperte le iscrizioni all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente immobiliare. Le domande possono essere presentate alla Camera di Commercio Riviere di Liguria dal 1° al 31 ottobre 2018.

Possono partecipare all’esame i cittadini italiani e di altri stati dell’Unione Europea residenti, o con comprovato domicilio professionale, nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea sono ammessi purché abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e siano in possesso di permesso o carta di soggiorno rilasciati dalla competente autorità. Per partecipare alla sessione d’esame è necessario che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale.

Modulo di domanda e informazioni sulle modalità di presentazione sono sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria in QUESTA pagina. Le prove scritte si terranno il 15 novembre 2018.