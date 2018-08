Loano, in Orto Maccagli la terza edizione della “Notte Rosa” di Telefono Donna

Loano. Appuntamento speciale con la rassegna “Finalmente Venerdì” promossa dall’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Venerdì 10 agosto alle 21 in Orto Maccagli si svolgerà la terza edizione della “Notte Rosa”.

Il cuore della serata organizzata in collaborazione con “Telefono Donna”, il centro anti violenza della provincia di Savona che si occupa di donne vittime di violenza, sarà la sfilata-spettacolo dal titolo “Solidarietà in passerella” e condotta da Marco Dottore.

Sul palco allestito per l’occasione nello spazio culturale sfileranno gli abiti immaginati, disegnati e realizzati (interamente a mano) dagli allievi della Scuola di Moda Metodo Burgo di Genova diretta dalla stilista Rafaela Cilento. Ciascuna creazione rappresenterà una delle fasi della storia d’amore, dalla gioia dell’inizio ai primi problemi, dalla crisi generata dalla violenza alla chiusura e poi alla rinascita.

Ospiti della serata saranno il Diamond Duo con Nicole Magolie e Gabriele Gentile e la cantante Roberta Monterosso, da poco vincitrice in Toscana del concorso canoro nazionale “VociNuove.it”.

“Si ringraziano gli sponsor che sostengono Telefono Donna: “Il Cece” di Loano per la gestione del buffet, il fiorista Paolo Vaccarezza e il fotografo Alessandro Gimelli”, dicono da Telefono Donna.