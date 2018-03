State pensando a una vacanza? Idee e Guide di viaggio (in offerta al -25%)

State pensando a una vacanza? Alla scoperta delle grandi città, in cammino lungo sentieri magici o attraverso luoghi storici: potete trovare oltre 100 guide turistiche, itinerari alternativi, guide tematiche e illustrate in offerta con uno sconto del 25% fino al 31 marzo 2018.

Vediamo qualcuna delle proposte.

Per gli amanti delle due ruote Tiziana Crimella nella sua guida “100 strade da moto in Italia”, pubblicata qualche mese fa in seconda edizione, «presenta una selezione delle più belle mete motociclistiche: dalle altitudini dei rilievi alpini della Valle d’Aosta, alle splendide coste della Sicilia, passando per città d’arte, borghi e castelli. 100 itinerari che conciliano il divertimento della guida tra curve e tornanti con l’emozione di viaggiare attraverso scenari mozzafiato; il gusto di attraversare paesini remoti con quello di sedersi a tavola per gustare una schietta cucina locale. È una guida di viaggio, di strade, di incontri con i luoghi e la gente lontani dalle veloci arterie di comunicazione, di autentiche sorprese come solo una moto può regalare.»

Se invece siete dei “camminatori” appassionati, difficile non pensare alla “Storia del mondo in 500 camminate” di Baxter: dalla preistoria ai giorni nostri, “la Via Francigena, il Circolo polare artico, il pellegrinaggio degli 88 Templi sull’isola giapponese di Shikoku, il sentiero dell’Argento del Messico, le alture del Kilimangiaro… Non importa se si è escursionisti esperti o se si preferisce viaggiare seduti in poltrona sfogliando le pagine di un libro: questo straordinario volume accenderà il desiderio di mettersi in cammino per ascoltare la voce della Terra e di chi l’ha attraversata prima di noi”.

Da Roma, Milano, Firenze e la Toscana, fino alla scoperta di mete europee classiche come Londra, Vienna e Barcellona o più “esotiche” come Dubai e Abu Dhabi o lo Sri Lanka, le guide in offerta vi presentano già un giro, o più giri, del mondo possibili.

Ma un ottimo punto di partenza potrebbe essere proprio quello di iniziare ad esplorare i luoghi più belli della Liguria, dove tra l’altro passa anche un tratto della sopra ricordata via Francigena, celebre e oggi rivalorizzata. E molte altre idee e itinerari certo non mancano nella ricca guida “Liguria” edita da Mondadori Electa giunta quest’anno alla sua quinta edizione. “Frequentata e amata da liguri, italiani e stranieri, la Liguria è stata narrata, cantata e dipinta forse più di ogni altra regione italiana” e le oltre 400 fotografie a colori presenti nella guida possono già dare un’idea del perché. Dettagliate cartine, spaccati e piante vi aiuteranno ad esplorare i luoghi più suggestivi in totale autonomia: consentono di orientarsi facilmente ovunque. Mare, parchi e riserve, arte, architettura e storia… non manca nulla, comprese naturalmente le informazioni di utilità più immediata: dove alloggiare, dove mangiare e come muoversi, divertimenti, sport e attività all’aria aperta…

Ma i suggerimenti, i luoghi, gli itinerari e gli spunti per viaggiare alla scoperta dei cinque continenti sarebbero veramente troppi anche solo da elencare; se avete in mente una vacanza vale dunque la pena e approfittare delle centinaia di guide tematiche e illustrate di qualità che potete trovare tutte, cliccando su questo link, su IBS in offerta con uno sconto del 25% fino al 31 marzo 2018.