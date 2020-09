Savona, Elezioni Regione Liguria: Astengo, “il voto per Sansa non è stato da Ztl”; la “mappa” del voto in città

Savona | Elezioni Regione Liguria: le considerazioni sul voto a Savona città del politologo savonese Franco Astengo. «Il voto per Sansa non è stato un voto da Ztl. Savona in controtendenza (anche in vista delle elezioni del 2021): in città, infatti, tra Toti e Sansa si è trattato rispetto al resto della regione, di un inusitato testa a testa. Il presidente uscente l’ha spuntata alla fine soltanto per 157 voti: 12.630 contro i 12.473 ottenuti da Ferruccio Sansa.»

«Una prima analisi del voto ci dice anche che quello savonese non è stato un voto da “sinistra da ZTL”: quella sinistra borghese – intellettuale, chiusa nelle sue belle case a leggere saggi tirati giù da meravigliose biblioteche. Nei prossimi giorni sarà necessaria anche un’analisi attenta riguardanti le singole forze politiche ma per adesso accontentiamoci di una radiografia del voto cittadino riservata ai suffragi espressi a favore dei candidati presidenti (e non governatori, brutta definizione giornalistica a modello USA). Il successo di stretta misura di Toti, infatti, è stato costruito tra Centro Città e Villetta: in tutti quelli che furono gli antichi quartieri storici insediamenti operai, è prevalsa la candidatura di Ferruccio Sansa, anche in quelle zone sociologicamente indicate come “miste”.»

«In una Città profondamente cambiata la conservazione di un animo profondamente popolare nelle sue radici di tradizione democratica si è espressa, a differenza di quanto accadde nel 2016 in occasione delle elezioni comunali: non sta a noi riflettere, almeno in questo momento, su temi riguardanti presenza e radicamento dei partiti, valore delle candidature, ecc,ecc. Ci basta offrire alla riflessione della Città questi dati a nostro giudizio molto significativi. Allora andando per ordine: