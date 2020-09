Elezioni Regione Liguria, come sono andati (maluccio) i candidati di Albenga

Albenga | di Fabrizio Pinna – Elezioni Regione Liguria. A parte il massiccio ridimensionamento della Lega, che comunque resta percentualmente il primo partito, ad Albenga l’esito delle urne ha confermato nell’insieme l’orientamento da voto politico un po’ “bulgaro” a favore dello schieramento di centro destra che si era già visto l’anno scorso alle ultime elezioni europee: Toti ha infatti prevalso con il 65,50% (6.839 voti) contro il 29,16% di Sansa (3.045 voti) e della coalizione di centro sinistra. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis oggi ha messo le mani avanti ricordando che il voto municipale e quello politico seguono logiche elettorali diverse e che quindi nulla cambia per l’amministrazione comunale. Precisazione di rito, ma che aveva comunque anche altre ragioni.

In fatto di candidature Albenga non ha mai avuto rapporti particolarmente travolgenti con le elezioni regionali e per le ultime quattro o cinque legislature tra gli eletti a qualcuno forse verrà ancora in mente il medico Angelo Barbero come una delle poche eccezioni. Ad ogni modo, questa volta qualche nome noto non mancava e tre dei candidati alle regionali nella circoscrizione della provincia di Savona siedono appunto anche nel Consiglio comunale di Albenga: Diego Distilo, Vincenzo Munì ed Eraldo Ciangherotti, peraltro anche consigliere provinciale.

Nessuno di loro naturalmente è stato eletto, riuscendo così a preservare la lunga tradizione cittadina. Le urne sono comunque state più o meno sfavorevoli. Diego Distilo, presidente del Consiglio alleato della Giunta Tomatis e che però si è presentato nella lista Fratelli d’Italia, ha ottenuto 1152 preferenze (di queste, 677 ad Albenga); il consigliere di maggioranza Vincenzo Munì, militante di Italia Viva, nella lista di Aristide Massardo ha raccolto in totale 275 preferenze (132 ad Albenga); infine, il consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti ha raggiunto in tutto 1436 preferenze (801 ad Albenga).

Senza allontanarsi dalla città si può ricordare, anche se ha la residenza a Garlenda, la presidente della delegazione ingauna della Confcommercio Lorenza Giudice: cooptata dalla lista Cambiamo di Toti ha raggiunto 571 preferenze pur essendo alla sua prima esperienza elettorale, ma solo 64 le ha conquistate ad Albenga. Per il resto, fuori dal limes cittadino gli apprezzamenti maggiori sono andati al sindaco di Cisano Massimo Niero, a quello di Villanova Pietro Balestra e all’alassino Jan Casella, anche loro tra i non eletti. Il più votato ad Albenga con 998 preferenze ha finito così per essere l’ex sindaco di Zuccarello, il già assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, che sarà anche l’unico del comprensorio ingauno a tornarsene a Genova in via Fieschi. (Vedi tutti i dettagli nelle schede di riepilogo).

Elezioni Regione Liguria: il voto di lista ad Albenga

Liste per Toti presidente Voti ad Albenga % LEGA SALVINI LIGURIA 2470 25,37 FORZA ITALIA BERLUSCONI – LIGURIA POPOLARE 1574 16,17 GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D’ITALIA 1254 12,88 CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE 1121 11,52 LIGURIA UDC 53 0,54 Totale liste 6472 66,49

Liste per Sansa presidente Voti ad Albenga % SANSA PRESIDENTE – PARTITO DEMOCRATICO – ARTICOLO UNO 1397 14,35 LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE 699 7,18 MOVIMENTO 5 STELLE 526 5,4 EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE – CENTRO DEMOCRATICO 91 0,93 LINEA CONDIVISA – SINISTRA PER SANSA 60 0,62 Totale liste 2773 28,49

Liste per Massardo presidente Voti ad Albenga % MASSARDO PRESIDENTE – PSI – +EUROPA – ITALIA VIVA 195 2

Elezioni Regione Liguria: chi ha votato chi ad Albenga

LE LISTE PER TOTI PRESIDENTE

Candidati Lega Preferenze ad Albenga



MAI STEFANO 998 BRUNETTO BRUNELLO DETTO BRUNELLO 168 SASSO DEL VERME ROBERTO DETTO SASSO 134 ZUNATO MARIA 31 MAIONE MARIA 17

Candidati Forza Italia / Liguria popolare Preferenze ad Albenga



CIANGHEROTTI ERALDO 801 BALESTRA PIETRO 505 GRIPPO VALERIA 9 RODINO DORIANA 7 GHIONE FABRIZIO 1

Candidati Fratelli d’Italia Preferenze ad Albenga



DISTILO DIEGO 677 SCOSCERIA RENATO 43 DE STEFANI BARBARA 39 GAROFANO FRANCESCO 16 SACCONE TINELLI SIMONA 12

Candidato Preferenze ad Albenga



VACCAREZZA ANGELO 245 GIUDICE LORENZA 64 LANFREDI PATRIZIA 46 BOZZANO ALESSANDRO 23 GARRA CATERINA ALICE DETTA CATE 4

Candidati Udc Preferenze ad Albenga



NEGRO GIACOMO 9 FORMATO MARIA LUISA 0 MERENDA ROSARIO 0 PINNA MONICA 0 LANFRANCO EUGENIO 0

LE LISTE PER SANSA PRESIDENTE

Candidati PD e Articolo Uno Preferenze ad Albenga



NIERO MASSIMO 706 GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA 42 RIGHELLO MAURO 27 PIETROPAOLO ILARIA 15 ARBOSCELLO ROBERTO 9

Candidati Lista Ferruccio Sansa presidente Preferenze ad Albenga



CASELLA JAN 504 BARDI GLORIA 33 SATRAGNO DANILA 10 GADINA GERMANO 6 DURANTE GIOVANNI 3

Candidati M5S Preferenze ad Albenga



SANNA RODOLFO DETTO RUDY 43 MELIS ANDREA 34 PARINI ISABELLA 8 GUGLIELMO NICOLETTA 6 TRAVERSO ANDREA 4

Candidati Europa Verde et alii Preferenze ad Albenga



RATTI GIULIANO 36 TANGHETTI FABIO 3 BRASCHI ROSSELLA 2 BRUNETTI MAURO 0 SANTORO ANNUNZIATA DETTA FIORELLA 0

Candidati Linea Condivisa / sinistra per Sansa Preferenze ad Albenga



LASAGNA RITA 5 BUSCAGLIA GIACOMO 3 VANNONI DILVO 3 BALZANO NELLO 1 ROSSI CLAUDIA 0

LE LISTE PER MASSARDO PRESIDENTE