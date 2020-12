Covid, Brunetto ai liguri: “aderite alla campagna di vaccinazione”

Savona / Genova | Il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega) stamane ha assistito alla somministrazioni delle prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech al San Martino di Genova.

“Il vaccino non può essere obbligatorio, ma anche come medico invito i liguri ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid perché è necessario per la propria salute e quella di tutti. I vaccini che hanno ricevuto il via libera dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono sicuri. Non bisogna avere paura, ma eventualmente consultatevi anche con il vostro medico di fiducia”.

“Oggi – ha sottolineato Brunetto – è una giornata storica per la Liguria. Le prime 320 dosi del vaccino sono arrivate la scorsa notte e sono state custodite nella caserma dei Carabinieri di Genova. Poco prima delle otto sono quindi arrivate per le inoculazioni al San Martino, hub regionale nell’emergenza pandemica da Covid-19. Da domani, saranno progressivamente distribuite anche nei 14 presìdi ospedalieri individuati su tutto il nostro territorio”.

“Nelle prossime 48 ore, tutte le prime 320 dosi saranno somministrate a un gruppo rappresentativo della popolazione ligure maggiormente esposta al contagio e più a rischio: medici, tecnici e infermieri ospedalieri, operatori sociosanitari, medici di Medina generale, pediatri, dipendenti e ospiti di due Rsa, volontari delle pubbliche assistenze”.

“La Liguria non è in ritardo e la macchina organizzativa è pronta anche per ricevere e stoccare le dosi del vaccino che arriveranno nei prossimi giorni e settimane. Io non vedo l’ora di vaccinarmi. Ricordo di rispettare le regole sanitarie. In particolare, mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani” conclude il consigliere Brunetto.